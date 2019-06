"Sem hipóteses. Eu, com 75 anos, não tenho condições de sair do Brasil. Por tudo, pela minha empresa, pela minha mãe que conta com 97 anos, pelas minhas irmãs. Para mim não há hipótese. Para visitar com certeza, mas para morar não. Tenho muitos anos de Brasil, já estou habituado às temperaturas do país, não posso regressar assim ao frio. É complicado, não vejo nenhuma possibilidade de viver em Portugal", garante.

Quem tem planos diferentes aos de Ernesto é a sua filha, Rose Boaventura, de 44 anos, que contou à Lusa pretender deixar o Brasil no próximo ano, rumo a Portugal. Quando questionada acerca dos motivos que a levaram a tomar tal decisão a resposta é imediata: "a insegurança que sentimos no Brasil".

"Considero ir para Portugal no próximo ano porque tenho uma filha pequena, com três anos, e sentimo-nos muito inseguros aqui. Temos uma educação pública que é ruim, o que nos leva a pagar uma educação privada, e o mesmo se passa com a saúde pública, que nos obrigada a recorrer aos privados. Mas em relação à segurança, não há solução. Sentimo-nos muito expostos. Já vivemos algumas situações diretas de violência, e temos essa necessidade de proporcionar uma melhor qualidade de vida para a nossa filha", relatou Rose.

A desvalorização do real face ao euro (atualmente um euro equivale a 4,40 reais) assustou Rose num primeiro momento, mas a lusodescendente acredita que não terá em Portugal as despesas que tem no Brasil com educação e saúde privadas.

Assumidamente eleitora de Jair Bolsonaro para a presidência brasileira, Rose, que trabalha como administradora do Real Gabinete Português de Leitura há 20 anos, garante ter plena confiança nos projetos do político, mas afirma que sozinho ele não conseguirá aprovar todas as suas propostas num "congresso contaminado" e, por isso, planeia já a sua ida para Portugal.

Tal como a lusodescendente, são cada vez mais os brasileiros, de todas as classes e perfis, que procuram uma melhor qualidade de vida em Portugal, mas Rose Boaventura considera que muitos vão "iludidos".

"Acho que muitos vão iludidos. Conheço pessoas que estão em Portugal e estão bem, mas também conheço pessoas que foram e regressaram sem conseguirem nada. Acho que por vezes falta preparação, uma formação adequada, e aí as pessoas acabam a sujeitar-se a determinadas coisas que depois já não servem mais", disse à Lusa, acrescentando que as informações vistas nos media brasileiros e nas redes sociais despertam a vontade de deixar o Brasil e voar para Portugal.