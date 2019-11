Principais acontecimentos registados no dia 10 de novembro:

1483 - Nasce Martinho Lutero, em Eisleben, Alemanha.

1759 - Nasce Friedrich Schiller, poeta e dramaturgo alemão.

1871 - O explorador britânico Henry Stanley encontra, na selva da África Central, o missionário David Livingstone, considerado perdido, indagando "Dr. Livingstone, presumo"

David Livingstone nasceu em 1813, na Escócia, e foi um missionário e explorador britânico cujo nome ficou na História por ter sido um dos primeiros europeus a explorar o interior de África. Em março de 1871, o jornalista Henry Morton Stanley, correspondente em Madrid do New York Herald, foi enviado pelo jornal a África para procurar Livingstone de quem não havia notícia há vários meses, e contar sua história, claro. Reza a história que o jornalista encontrou o explorador nas margens do Lago Tanganica, na atual Tanzânia e terá acontecido entre a segunda quizena de outubro e a primeira de novembro de 1871 - o diário de Livingstone sugere que o encontro aconteceu entre os dias 24 e 28 de outubro mas o diário de Stanley afirma que o encontro ocorreu no dia 10 de novembro. No momento em que os dois se encontraram, Henry Morton Stanley terá proferido uma frase que ficou famosa: "Dr. Livingstone, eu presumo?", tendo Livingstone respondido: "Sim, e sinto-me grato por estar aqui para recebê-lo."

1910 – A Inglaterra, grande potência mundial e velha aliada de Portugal, reconhece de facto a República Portuguesa.

1913 - Nasce Álvaro Cunhal, líder comunista português.

1938 - O líder fascista Benito Mussolini adota legislação antissemita.

1944 - II Guerra Mundial. A Alemanha de Hitler utiliza um novo míssil contra o Reino Unido, o foguete V-2.

1961 - Desvio de um avião da linha Casablanca-Lisboa, por membros da Oposição Democrática dirigidos por Palma Inácio, para lançamento de panfletos sobre Lisboa, que apelam à resistência à ditadura.

1967 - A sonda norte-americana Surveyor-6 pousa na Lua, no ensaio de um voo tripulado.

1969 - A Rua Sésamo, criada pela equipa da Children’s TV Network, com Jim Henson, estreia-se na PBS, estação pública norte-americana.

1979 – Fundação da Juventude Comunista Portuguesa, pela unificação da União de Estudantes Comunistas e da União da Juventude Comunista.

1982 - É anunciada em Moscovo a morte de Leonid Brejnev, secretário-geral do PCUS. Tinha 82 anos.

1988 - Álvaro Cunhal, secretário-geral do PCP, é condecorado com a Ordem Karl Marx, a mais alta distinção da República Democrática Alemã.

1989 - O Muro de Berlim começa a ser derrubado.

2005 - O Senado dos EUA aprova a resolução que despoja os “combatentes estrangeiros, detidos na base de Guantanamo, do direito de recorrer da detenção”, perante a Justiça.

- Morre, com 81 anos, Joaquim Machado, editor e livreiro, fundador da Livraria Almedina, em Coimbra (1955).

2006 - A Junta de Governadores da Universidade de Santiago de Compostela, Galiza, aprova por unanimidade a anulação do título de Doutor Honoris Causa concedido ao ditador espanhol Francisco Franco, em 1965.

- Sequestro de um autocarro, com 30 passageiros, no Rio de Janeiro, termina ao fim de 10 horas, sem mortos nem feridos. O sequestro mais longo da história da cidade.

- O Benfica entra no Guinness Book of Records 2007 como clube com mais associados do Mundo: 160.392 sócios.

2007 - A XVII Cimeira Ibero-americana de chefes de Estado e de Governo dedicada à coesão social termina em Santiago do Chile, ensombrada por um incidente entre Hugo Chávez e o rei Juan Carlos de Espanha. O Rei Juan Carlos mandou calar o presidente da Venezuela, que voltou a chamar "fascista" ao ex-chefe de Governo José Maria Aznar.

2010 – Irlanda aceita "plano de contingência" para a banca após ter estado reunido com uma missão de peritos europeus e do FMI

- Morre, aos 79 anos, João Manuel Serra, conhecido como “Senhor do Adeus”, por acenar a quem passava na zona do Saldanha, em Lisboa.

2013 - O espanhol Marc Marquez (Honda) sagra-se campeão de MotoGP, tornando-se, aos 20 anos, o mais jovem vencedor do Mundial da categoria máxima do motociclismo de velocidade.

2015 - Os acordos políticos negociados entre PS, BE, PCP e PEV são finalizados, na Assembleia da República.

- A moção de rejeição do PS ao Programa do XX Governo Constitucional é aprovada com 123 votos favoráveis de socialistas, BE, PCP, PEV e PAN, o que implica a demissão do executivo PSD/CDS-PP.

- Morre, aos 96 anos, Helmut Schmidt, antigo chanceler alemão.

2017 - A Venezuela entra em 'default' ao falhar o pagamento dos juros de um título de 650 milhões de dólares (560 milhões de euros) da empresa elétrica estatal Corpoelec.

- A presidente do parlamento da Catalunha sai da prisão depois de pagar os 150.000 euros de caução.

- A judoca portuguesa Maria Siderot conquista a medalha de ouro nos -48kg nos Europeus de sub-23, numa categoria em que Joana Diogo arrecada o bronze.