A preocupação com a literacia financeira e digital dos portugueses é muita e, por isso, volta e meia vão surgindo dicas, alertas e conselhos para ajudar os portugueses a navegar sem serem engolidos por fraudes.

E, por isso, segundo a plataforma de pagamentos espanhola na hora de marcar férias os portugueses dão preferência à segurança financeira e, por isso, os cuidados devem começar antes da marcação. Investigar previamente o alojamento, ler os comentários (nos sites oficiais) e informar-se o máximo possível. E se a oferta for demasiado boa para ser verdadeira? É porque provavelmente não é. "Os cibercriminosos utilizam frequentemente ofertas demasiado atrativas para reter a atenção das suas vítimas", avisa a financeira em comunicado.

Depois de escolhido o sítio com estas duas dicas, na hora de pagar a escolha de forma pagamento é igualmente importante. "Quase 9 em cada 10 pessoas utilizam um cartão de crédito para efetuar os pagamentos, de acordo com o estudo da PaynoPain." E para fazê-lo em segurança "as wallets são uma opção valiosa para armazenar de forma segura os dados do cartão, o endereço de envio e outras informações do utilizador. O PayPal também tem uma reputação bem conhecida e já conta com mais de 430 milhões de contas ativas. Outra solução de financiamento, que tem vindo a ganhar destaque ao longo dos anos, é o "compre agora, pague depois", que permite aos clientes adquirir produtos ou serviços de montantes mais elevados de uma forma cómoda e sem abdicar de outras coisas."

Basta fornecer um dado pessoal nas mãos erradas para que a vida fique difícil e, por isso, deve ter-se atenção na hora de partilhar informações em websites ou páginas desconhecidas. Assim deve ter-se "especial cuidado com as mensagens enviadas para o e-mail ou com websites que solicitem dados confidenciais. Por outro lado, é essencial certificar-se de que o website é seguro. Para tal, basta verificar se o URL começa por "https://" e se tem um ícone de cadeado na barra de endereços do browser", lê-se no mesmo comunicado.

De forma a driblar as ameaças e tornar os equipamentos menos vulneráveis, os dispositivos eletrónicos devem estar o mais atualizados possível e assim é possível reduzir o risco de ataques e fraudes. E, claro, à semelhança de qualquer contrato ou compra "antes de confirmar qualquer reserva, é essencial que o utilizador leia atentamente os termos e condições do serviço e tenha conhecimento das políticas de cancelamento e reembolso."

Em plataformas como Airbnb, ou outras do género, é importante verificar a identidade do anfitrião e ler o máximo de comentários de hóspedes anteriores.

No momento de pagar é imprortante usar uma plataforma segura, "o utilizador deve ter em conta a reputação da plataforma e a capacidade de proteção dos seus dados durante o processo de compra. Existem no mercado as gateways, como o Paylands, que demonstra ser adaptável, seguro e rápido, e que simplificam os pagamentos independentemente do dispositivo utilizado."

Depois de feita a reserva é importante confirmar se está tudo em conformidade, se o comprador não receber um email de confirmação deve certificar-se que a reserva foi feita. E, como diz o ditado, a pressa é inimiga da perfeição. Por isso, a planear e reservar com antecedência permite sempre uma maior possibilidade de verificação e de calma na hora da reserva.