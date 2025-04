"Vamos utilizar as tuas interações com as funcionalidades de IA na Meta e as tuas informações públicas, como publicações e comentários de contas de pessoas com 18 anos ou mais, com base em interesses legítimos", diz o e-mail, no qual a empresa acrescenta que esta estratégia visa desenvolver e melhorar a IA da Meta.

Quais são as "informações públicas"?

Entre as informações públicas estão o nome de utilizador, foto de perfil, a actividade em grupos públicos, canais e páginas do Facebook, bem como comentários, classificações ou críticas no Marketplace ou numa conta do Instagram pública.

A Meta refere ainda que quando recolhe informações públicas da internet ou dados licenciados de outros fornecedores para treinar os modelos, estes podem incluir informações pessoais.

Como recusar o uso destes dados?

Para não autorizar o uso das informações, a empresa diz ser necessário preencher um questionário ‘online’, disponível aqui, ou aceder ao centro de ajuda nos produtos Meta.

Mas atenção, mesmo se os utilizadores se opuserem à utilização dos seus dados, a empresa pode sempre usar informações que apareçam em qualquer local, como, por exemplo, numa imagem partilhada publicamente nos produtos da empresa ou por alguém que os utilize.