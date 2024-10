Este sábado, pelo menos, dez polícias morreram, no sudeste do Irão, num "ataque terrorista" no Sistão-Baluchistão, região que faz fronteira com o Paquistão e o Afeganistão, informou a imprensa local.

"Dez pessoas morreram num ato terrorista no condado de Taftan contra veículos da polícia", anunciaram as agências locais Mehr e Tasnim, sem revelar detalhes sobre o ataque.

Nenhum grupo reivindicou o ataque, executado a cerca de 1.931 quilómetros a sudeste da capital Teerão.

A agência oficial Irna informou que "dez agentes morreram numa 'emboscada'".

Este foi um dos ataques mais violentos executados na área nos últimos meses.

O Sistão-Baluchistão é uma das regiões mais pobres do Irão, com uma população significativa de minorias étnicas balúchi.

A região é cenário frequente de confrontos entre as forças de segurança iranianas, de um lado, e insurgentes da minoria balúchi, grupos sunitas radicais e narcotraficantes, do outro.

No início de outubro, seis pessoas, incluindo polícias, morreram em dois atentados na região.

Na época, o grupo extremista sunita Jaish al Adl ("Exército da Justiça", em português), com sede no Paquistão e ativo no sudeste do Irão, reivindicou os dois atentados.