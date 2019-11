1975 - Agostinho Neto proclama, em Luanda, a independência e a formação da República Popular de Angola. Em Nova Lisboa, UNITA e FNLA proclamam a República Democrática de Angola. Começa a Guerra Civil no novo país.

1982 - O Columbia é o primeiro satélite comercial a ser posto em órbita.

1984 - A atleta portuguesa Aurora Cunha sagra-se, em Madrid, campeã mundial de estrada.

1985 - A Assembleia-geral da ONU designa 1987 Ano Internacional da Paz.

1995 - O Procurador-geral da República, Cunha Rodrigues, manda arquivar o processo do caso Camarate.

1997 - A UNESCO interdita a clonagem humana, estabelecendo critérios éticos para a investigação sobre o genoma humano e suas aplicações.

2004 – Morre, com 75 anos, o presidente da Autoridade Palestiniana Yasser Arafat.

2005 - Morre, com 95 anos, Peter F. Drucker, economista norte-americano de origem austríaca, referência dos modernos modelos de gestão.

2006 - Lagartagis, o primeiro borboletário da Europa, abre ao público no Jardim Botânico, em Lisboa, para preservar espécies ameaçadas.

2008 - O Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva, anuncia a promulgação do diploma que nacionaliza o Banco Português de Negócios, argumentando que teve em conta a “proteção dos depositantes e a estabilidade do sistema financeiro”

- Uma equipa de arqueólogos egípcios resgata das areias de Saqara, ao sul do Cairo, os restos da pirâmide da rainha Sesheshet, que fez parte do Império faraónico há 4300 anos

2009 - A banda portuguesa Buraka Som Sistema é distinguida com o galardão "European Border Breakers Awards" (EBBA) de 2010, destinado a premiar músicos em início de carreira com sucesso além-fronteiras, segundo a Comissão Europeia.

2013 - O presidente do BES, Ricardo Salgado, e o presidente do BES Investimento, José Maria Ricciardi, emitem uma declaração conjunta anunciando um entendimento sobre o processo de sucessão na liderança no Grupo Espírito Santo (GES).

- Morre, aos 82 anos, Rui Valentim de Carvalho, empresário e editor discográfico.

- Morre, aos 86 anos, William S. Fyfe, uma das figuras mais notáveis das geociências do seu tempo.

2016 - Os paleontólogos Simon Kongshøj Callesen e Octávio Mateus anunciam que um dos maiores e mais raros trilhos do mundo de pterossauros (répteis voadores) foi descoberto numa das praias da Lourinhã.

- Morre, com 82 anos, o poeta e músico canadiano Leonard Cohen.