“Consensos para quê?”, questionou Jerónimo de Sousa, acrescentando: “Para privatizar mais na área da saúde, para proceder a cortes na segurança social, para alterar o regime democrático através de alterações e produtos de secretaria em relação a eleições?”.

Jerónimo de Sousa falava aos jornalistas à margem do concerto de solidariedade para os trabalhadores da ex-Triumph, em Loures, e a propósito do discurso do líder do PSD, Rui Rio, no encerramento do congresso do partido.

Nessa intervenção, Rui Rio defendeu o entendimento entre os partidos e prometeu uma “cooperação institucional séria e leal” com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. Rui Rio lembrou a importância do “diálogo entre partidos” e os “entendimentos em matérias de soberania”, como a política externa, forças armadas ou política europeia.

Para Jerónimo de Sousa, o apelo para os consensos nunca é concretizado. “Quando forem ao concreto, o povo português perceberá. Para aí não há consenso da parte do PCP, que está empenhado em combater os atrasos, os constrangimentos”, afirmou.

Jerónimo de Sousa reconheceu que Portugal tem “problemas de fundo” na economia, défices estruturais, desde energéticos, na produção nacional, mesmo demográficos. “Temos de encontrar respostas para estes problemas de fundo, mas não é a andar para trás, como claramente indica este congresso do PSD”, disse.