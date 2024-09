Um incêndio no dormitório de uma escola no Quénia matou 17 crianças, de acordo com as autoridades. As chuvas da madrugada atrasaram o auxílio.

Pelo menos 17 alunos morreram num dormitório masculino de uma escola no Quénia, após esta se ter incendiado na quinta-feira à noite. De acordo com as autoridades, os bombeiros demoraram a chegar à referida escola devido às estradas lamacentas, isto após uma tempestade durante a madrugada. O incêndio acabou por ser apagado, com a ajuda dos moradores locais que foram os primeiros a responder, antes de chegarem os bombeiros. A causa do incêndio na Hillside Endarasha Primary no condado de Nyeri ainda não é conhecida, e uma investigação foi iniciada. O número de mortos ainda poderá aumentar, dado que 14 de estudantes foram levados para o hospital com queimaduras graves. Já decorrem investigações para descobrir as razões do incêndio na escola onde 156 crianças dormiam.