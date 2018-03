Três pessoas morreram e cerca de dez foram feridas na tomada de reféns num supermercado do sul do país por um homem que disse agir em nome do grupo ‘jihadista’ Estado Islâmico, confirmou a polícia nacional francesa. O atirador foi abatido pelas autoridades. O primeiro-ministro francês diz que tudo leva a pensar que se trata de um ato terrorista.

Pelo menos três pessoas foram mortas na manhã desta sexta-feira (23/03) numa tomada de reféns num supermercado em Trèbes, perto de Carcassonne, no sul de França, anunciou o comandante da polícia local. A informação é avançada pela France-Presse (AFP).

Fontes ligadas às autoridades dizem à AFP que o atirador foi abatido pela polícia. O homem, de 30 anos, estava barricado com um polícia dentro do supermercado de Trèbes.

Um porta-voz da polícia disse à agência Associated Press não dispor de informações sobre se ainda há reféns dentro do supermercado Super U de Trèbes, perto de Carcassone.

Pouco antes, um porta-voz da empresa proprietária do supermercado, Thierry Desouches, disse à agência EFE que uma dezena de pessoas foram libertadas.

As autoridades informaram a empresa da libertação de cerca de dez reféns e que se mantêm dentro do supermercado apenas o sequestrador e um polícia.

“Dependemos da informação que nos chega das autoridades e é importante que os deixemos trabalhar porque a intervenção policial ainda não terminou”, acrescentou.

Também o presidente da câmara de Trèbes, Éric Ménassi, citado pelo ‘site’ do jornal Le Figaro, disse que o sequestrador está neste momento sozinho dentro do supermercado com um polícia.

O presidente francês, Emmanuel Macron, pediu ao ministro do Interior, Gérard Collomb, para se deslocar a Trèbes.

O primeiro-ministro francês, Edouard Philippe, afirmou que tudo leva a crer que o tiroteio seguido por uma tomada de reféns perto de Carcassonne, se trata de "um ato terrorista".

"A seção antiterrorista do Ministério Público de Paris está a reunir todas as informações que temos até ao momento e essas informações sugerem que se trata de um ato terrorista", disse Philippe, que interrompeu a visita que fazia a Mulhouse (no norte do país).

Um homem, que afirmou agir em nome do grupo ‘jihadista’ Estado Islâmico, entrou no supermercado cerca das 11:15 (10:15 em Lisboa) e foram ouvidos tiros, segundo fonte judicial citada pela agência France-Presse (AFP).

Pelo menos uma pessoa terá falecido no ataque, segundo o general Jean-Valéry Letterman, citado pela agência France-Presse, mas até o momento as forças de segurança não conseguiram enviar um médico para confirmar a situação.

A justiça antiterrorista assumiu a investigação do ataque, que o primeiro-ministro francês Edouard Philippe classificou como "sério".

Dois incidentes

As forças de segurança responderam a dois incidentes separados na manhã desta sexta-feira, um no supermercado de Trèbes e o segundo na cidade vizinha de Carcassonne, onde um polícia que fazia ‘jogging’ com outros três a cerca de 10 quilómetros do supermercado foi alvejado. O polícia, atingido num ombro, está livre de perigo.

As autoridades não explicaram se os dois incidentes estão relacionados, embora fonte da segurança, citada pela AFP, diga que o mesmo carro está vinculado ao ataque contra polícia em Carcassonne e à tomada de reféns no supermercado de Trèbes.

O carro do homem que disparou contra o polícia foi encontrado no estacionamento do supermercado de Trèbes, informou à AFP uma fonte ligada ao caso.

Em Trèbes, um homem entrou às 11:15 (10:15 em Lisboa) num supermercado da cadeia SuperU, tendo sido ouvidos tiros.

O alegado atacante afirmou que pertence ao grupo Estado Islâmico (EI), segundo fontes judiciais, citadas pela AFP.

As autoridades locais anunciaram no Twitter que a área estava isolada e pediram à população que "facilite o acesso às forças de segurança".

Se o vínculo com o EI for confirmado, este ataque seria o primeiro desta dimensão desde a eleição do presidente Emmanuel Macron em maio do ano passado.

Polícia francesa veda o acesso à localidade de Trèbes, no sul do país. créditos: ERIC CABANIS / AFP

A tomada de reféns acontece com França ainda em estado de alerta, após a série de atentados desde o ataque contra a redação do jornal 'Charlie Hebdo' em janeiro de 2015, que deixou 12 mortos.

A onda de atentados extremistas fez 238 mortos e centenas de feridos em 2015 e 2016. Vários ataques ou tentativas de ataques tiveram como alvo militares ou polícias.

Gérard Collomb, ministro de Estado e da Administração Interna, disse, também nas redes sociais, estar já reunido para um ponto de situação.