2000 - O Parlamento britânico aprova a proposta do Governo que autoriza a clonagem de embriões humanos para fins terapêuticos.

2001 - O Governo português aprova a ratificação do Protocolo de Quioto, sobre o possível controlo das alterações climáticas.

2007 - As estações do metropolitano do Terreiro do Paço e de Santa Apolónia são inauguradas pelo primeiro-ministro, José Sócrates, sete anos depois do aluimento de terras que obrigou a reformular o projeto e provocou uma derrapagem de 135 milhões de euros.

2010 - A primeira ligação através dos comboios de alta velocidade entre Espanha e França é inaugurada na estação de Figueres, perto de Barcelona.

2011 - O construtor automóvel sueco Saab declara falência.

- O Fundo Monetário Internacional (FMI) aprova a terceira tranche do programa de assistência financeira a Portugal, autorizando que Portugal receba mais 2900 milhões de euros.

2013 – O Conselho de Ministros aprova o aumento da idade da reforma para os 66 anos a partir de 2014.

2016 - Um camião entra por um mercado de Natal, em Berlim, na Alemanha, causando dezenas de mortos e feridos.

- Atirador abre fogo contra embaixador russo na Turquia quando este discursa numa galeria de arte, em Ancara, capital do país. O diplomata morre.