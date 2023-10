“Temos inscritos em instituições do ensino superior cerca de 19 mil estudantes”, de cerca de 26 mil pedidos, afirmou à Lusa, Elvira Fortunato, que se encontra em Maceió, capital do estado de Alagoas, com uma agenda até quarta-feira. A ministra participou de vários encontros, entre os quais uma reunião bilateral a ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação do Brasil, Luciana Santos.

“O maior número de estrangeiros que nós temos a estudar em instituições de ensino superior são brasileiros”, prosseguiu a ministra portuguesa, frisando que “há espaço, há mais que espaço” para que este número cresça.

De acordo com Elvira Fortunato, as universidades portuguesas precisam acolher mais estrangeiros devido à baixa natalidade que se sente no país, que está a alterar o tecido demográfico do país.

“No âmbito do ensino superior temos de diversificar o nosso público e de ter alunos de outras origens”, sublinhou.

Na quarta-feira, Elvira Fortunato terá um encontro com o reitor da Universidade da Universidade Federal de Alagoas, “com a qual existem vários acordos com universidades e institutos politécnicos portugueses”.