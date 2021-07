As autoridades de Tóquio referiram que o número de novos casos hoje supera o recorde registado em 7 de janeiro deste ano, quando foram contabilizados 2.520 contágios.

Tóquio está a viver o seu quarto estado de emergência, que durará até 22 de agosto, durante os Jogos Olímpicos e Paraolímpicos.

A capital do Japão já registou mais de 200.000 casos do coronavírus responsável pela Covid-19 desde o início da pandemia, no final de 2019.

Os especialistas alertaram que a variante Delta, mais contagiosa, pode causar um aumento repentino de casos durante os Jogos Olímpicos.