Foi em 28 de fevereiro de 1999 que se realizou a assembleia de fundação do Bloco de Esquerda (BE), partido que cumpre 20 anos de uma história contada à agência Lusa pela coordenadora nacional, Catarina Martins, e pelos fundadores Francisco Louçã, Luís Fazenda e Fernando Rosas, em entrevistas a serem divulgadas na íntegra na quinta-feira, data que assinala as duas décadas.

Na “ressaca” da derrota no referendo à despenalização do aborto em Portugal, em 1998, o ex-coordenador bloquista Francisco Louçã lembra que se constatou que “era preciso muito mais do que uma junção de esforços numa coligação ocasional por eleições”, mas sim “um novo partido, uma nova força, uma nova esperança, um novo movimento”, traduzido no Bloco de Esquerda.

“Tinha acabado o tempo da dispersão e da fragmentação, aquele tempo tremendo, em que toda a gente, se tem uma pequena diferença, faz um partido novo. Isso acabou. Não é assim que se faz a política na esquerda. A política na esquerda faz-se juntando, criando coragem, criando capacidade, aprendendo”, afirma Louçã.

Quer Fernando Rosas quer Luís Fazenda olham para o aparecimento do partido como o “preencher de um vazio político” uma vez que a esquerda estava “dividida em vários grupos” que não tinham representação.

“Havia um setor da esquerda que estava órfão politicamente e que ia votando nas eleições na lógica suicidária do mal menor”, considera Fernando Rosas.