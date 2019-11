Principais acontecimentos registados no dia 23 de novembro:

1221 - Nasce, em Toledo, o futuro rei de Castela Afonso X, o Sábio, organizador da maior compilação poético-musical em galaico-português, "As Cantigas de Santa Maria".

1889 - A primeira jukebox entra em funcionamento no "saloon" Palias Royale, de São Francisco, EUA.

1914 - O Congresso da República Portuguesa aprova a participação na Grande Guerra 1914-18, ao lado do Reino Unido.

1918 - Regressam a Lisboa as primeiras tropas do Corpo Expedicionário Português, na Grande Guerra de 1914-18.

1936 - Sai o primeiro número da Life Magazine, criada por Henry R.Luce.

1964 - O Vaticano publica a abolição do latim como língua dos ofícios católicos.

1970 – É publicado pela primeira vez o jornal satírico Charlie Hebdo.

1971 - A China torna-se membro permanente do Conselho de Segurança da ONU.

1980 - Um terramoto atinge várias regiões de Itália, causando a morte a mais de 4800 pessoas.

1991 - O Senado norte-americano aprova, por unanimidade, a resolução de condenação da Indonésia, pelo massacre de Santa Cruz, em Timor-Leste. 1

1999 - A Organização Mundial de Saúde revela que mais 5,6 milhões de pessoas em todo o mundo estão infetadas pelo vírus da Sida.

2001 - É inaugurada em Lisboa a maior loja da cadeia espanhola El Corte Inglês, empregando 2500 pessoas.

2004 - Começa, no Tribunal da Boa-Hora, em Lisboa, o julgamento do caso Casa Pia.

2005 - O antigo ditador chileno Augusto Pinochet é acusado de fraude fiscal e colocado em prisão domiciliária, no âmbito do inquérito sobre contas bancárias secretas.

2007 - Mais de 150 passageiros, incluindo 54 membros da tripulação, são resgatados sãos e salvos de um navio cruzeiro, o Explorer, que naufragou nas águas do Antártico depois de ter chocado com um icebergue.

2008 - O Presidente da República, Cavaco Silva, publica no site da Presidência da República uma nota oficial demarcando-se de qualquer ligação ou envolvimento em negócios, prestação de serviço ou mesmo empréstimos relacionados com o Banco Português de Negócios, envolvido em alegados escândalos financeiros que levaram já à detenção do seu antigo responsável, Oliveira e Costa.