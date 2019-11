Principais acontecimentos registados no dia 24 de novembro:

1632 - Nasce, em Amesterdão, o filósofo Bento Espinosa, judeu de origem portuguesa.

1807 - Primeiras invasões francesas. Abrantes é conquistada pelas forças de Junot.

1859 - É publicada "A Origem das Espécies", de Charles Darwin.

1942 - II Guerra Mundial. O Exército Vermelho impõe pesadas baixas às tropas alemãs de Adolf Hitler, na batalha de Estalinegrado.

1947 - O Congresso dos EUA cita dez argumentistas, produtores e realizadores de Hollywood, por estes se recusarem a responder à Comissão das Atividades Antiamericanas, do senador Joseph McCarthy. Agrava-se o clima de "caça às bruxas".

1963 - Lee Harvey Oswald, acusado do assassínio do presidente norte-americano John F. Kennedy, é abatido a tiro por Jack Ruby, em Dallas, Texas.

1974 - Guerra Fria. O presidente norte-americano Gerald Ford e o líder soviético Leonid Brejnev reúnem-se em Vladivostock, para discutirem a limitação de armas nucleares.

1975 - É fundada a Confederação dos Agricultores de Portugal.

1976 - Portugal passa a integrar o conjunto de estados membros do Conselho da Europa.

1987 - Os Estados Unidos e a União Soviética acordam a eliminação de mil mísseis nucleares de curto e médio alcance.

1988 - O investigador submarino Jacques Costeau, 78 anos, é eleito para a Academia Francesa.

1990 – Morre, aos 61 anos, Michel Giacometti, etnólogo corso que chega a Portugal em 1959 por motivos de saúde. Funda os Arquivos Sonoros Portugueses em 1960 e nas décadas seguintes dedica-se à gravação e criação de um arquivo sonoro da música regional portuguesa.

1991 – Morre, com 45 anos, o vocalista da banda Queen, Freddie Mercury.

1998 - A Coroa britânica põe fim aos direitos hereditários de participação na Câmara dos Lordes de 759 membros da aristocracia.

2005 - É aprovado o Plano Tecnológico, com o objetivo de dinamizar a investigação científica, a inovação e os níveis de qualificação dos cidadãos portugueses.

2010 - Greve geral junta novamente as duas centrais sindicais (CGTP e UGT), 22 anos depois. Em causa, as medidas de austeridade aprovadas no âmbito do PEC III e do Orçamento do Estado.

2012 - A Associação Internacional de Federações de Atletismo anuncia o recordista mundial dos 100 e 200 metros, Usain Bolt, como Atleta do Ano pela quarta vez, feito inédito desde que o premio foi criado, em 1988.

2014 – Decretada prisão preventiva ao ex-primeiro ministro José Sócrates, ao seu motorista João Perna e ao empresário Carlos Santos Silva por suspeitas de crime económicos. Ao advogado Gonçalo Trindade Ferreira, o juiz determinou a proibição de contactos com os restantes arguidos, de se ausentar para o estrangeiro, com a obrigação de entregar o passaporte, e de se apresentar semanalmente no DCIAP.

2016 - O Presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos, e o líder da guerrilha das FARC, Rodrigo Londoño, assinam em Bogotá um novo acordo de paz destinado a terminar com mais de meio século de hostilidades.