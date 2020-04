No primeiro discurso da Iniciativa Liberal numa sessão solene comemorativa do 25 de Abril de 1974 – uma vez que o partido chegou ao parlamento pela primeira vez nas eleições do ano passado – João Cotrim Figueiredo leu uma carta dirigida ao seu filho mais novo, que faz hoje 18 anos, e que “no fundo se dirige a toda uma geração”.

“Graças ao 25 de Abril e ao 25 de Novembro, nasceste num país democrático e livre, mas a liberdade que verdadeiramente interessa não é a dos países, é a das pessoas e não há verdadeira liberdade enquanto não houver igualdade de oportunidades e possibilidade de escolha”, refere.

O deputado liberal lamenta que, apesar da geração do seu filho ter nascido “num país livre”, não nasceu “num país próspero”, assumindo “parte da responsabilidade por isto”.

“Se resistirmos aos conformismos e aos falsos unanimismos, se não deixarmos que o Estado se confunda com um partido, se a crítica e a diferença forem vistas como a força que são, se não dermos espaço ao oportunismo nem à intriga, os portugueses, repito, serão tão bons como os melhores e mais livres do que nunca”, considerou.