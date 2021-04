Começou com um pequeno atraso, mas sem as polémicas do ano passado. Ferro Rodrigues abriu os discursos e a última palavra será, como sempre, a do chefe do Estado Marcelo Rebelo de Sousa. As deputadas não inscritas voltam a não poder intervir na sessão e Cristina Rodrigues, como prometeu, enverga uma camisola onde se lê "censura". Destacamos as frases fortes das várias intervenções desta manhã.

ANTÓNIO COTRIM/LUSA