José Luís Ferreira, deputado do Partido Ecologista “Os Verdes”, utilizou alguns termos associados à pandemia no seu discurso na sessão solene do 25 de Abril, na Assembleia da República, em Lisboa, e em que justificou a sua realização, num dia em que não se pode esquecer “a importância que a liberdade e a democracia representam para todos, enquanto povo”.

Em tempos de estado de emergência, e de polémica sobre a sessão solene, este ano com muito menos deputados e convidados, afirmou que o parlamento tem de continuar a trabalhar.

“Para decidir medidas de combate à crise”, argumentou o deputado, para “discutir o estado de emergência ou os seus prolongamentos” como voltará a reunir “na próxima semana e nas seguintes, para discutir novas medidas de combate a esta ameaça coletiva”.

José Luís Ferreira evocou depois o fim da ditadura, os militares do Movimento das Forças Armadas (MFA), e o 25 de abril de 1974, essa “madrugada que semeou esperança, que devolveu dignidade a um povo vigiado, perseguido e silenciado, e que convocou a liberdade e a democracia”.