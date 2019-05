A primeira ação de formação decorre entre hoje e quarta-feira, em Lisboa, e, em declarações à agência Lusa, na sessão de apresentação do manual “Policiamento de Crimes de Ódio contra Pessoas LGBTI: Formar para uma Resposta Policial Profissional”, a secretária de Estado para a Cidadania e a Igualdade explicou que o objetivo é capacitar as forças de segurança para uma resposta mais adequada junto das vítimas.

“Que as pessoas e profissionais das forças de segurança estejam capacitados para uma intervenção adequada com as pessoas que são vítimas e que compreendam a sua especificidade, que consigam compreender a sua experiência para evitar, designadamente, processos de revitimização”, apontou Rosa Monteiro.

A primeira formação juntou 30 profissionais dos órgãos de polícia criminal, desde PSP, GNR ou Polícia Judiciária, e do Ministério Público para que todas estas pessoas compreendam melhor as “especificidades e as particularidades dos crimes de que são vítimas as pessoas LGBTI [Lésbica, Gay, Bissexuais, Trans e Intersexo]”.

Para isso, vão ter acesso a um manual do Conselho da Europa, traduzido para português, com orientações e abordagem compreensiva para uso diário e que aborda desde questões relativas a insultos, formas menos gravosas de violência, até à violência física, tudo questões que também têm vindo a ser denunciadas por organizações da sociedade civil que trabalham com as pessoas LGBTI.