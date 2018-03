14 de outubro de 1981. A rainha Isabel II, que para além do Reino Unido da Grã-Bretanha é também monarca de vários outros países, está de visita à Nova Zelândia, um dos países de que é chefe de Estado e membro da Commonwealth. Enquanto desfila numa parada automóvel, Christopher John Lewis, 17 anos, pega numa espingarda e aponta-a à rainha. Dispara — e falha.

Mais de trinta anos depois, uma investigação jornalística trouxe à luz um alegado encobrimento pelo governo neozelandês da real dimensão da tentativa de assassinato de Isabel II e da vontade que Lewis tinha de matar toda a família real britânica.

Agora, dois meses depois da investigação de Hamish McNeilly, do jornal ‘online’ Stuff, trazer detalhes sobre o processo, as autoridades do país do Pacífico Sul, anunciaram que vão voltar ao caso, explica o jornal britânico ‘Guardian’. Mike Bush, comissário da polícia neozelandesa, ordenou um “exame pelas atuais equipas de investigação do caso relevante”, cita o diário.

O processo, porém, não vai ser rápido. Num comunicado, a polícia diz que “dada a passagem do tempo, antecipa-se que este exame do antigo dossier e do material que lhe está associado vai levar algum tempo.” Todavia, prometem partilhar os resultados da re-investigação “assim que esteja completa”.

Em 1981, logo após a tentativa de homicídio da monarca, a polícia disse à imprensa local e britânica que o estoiro ouvido tratava-se não de um tiro, mas de um sinal que caíra. Mas, segundo documentos das secretas neozelandesas, a que McNeilly teve acesso, o disparo de Christopher Lewis foi uma ameaça genuína à vida de Isabel II.