Principais acontecimentos registados no dia 30 de novembro:

1786 - Abolição da pena de morte no primeiro estado europeu, o Grão-Ducado da Toscânia, a Norte de Itália

1835 - Nasce o escritor norte-americano Mark Twain, pseudónimo de Samuel Lanhorne Clemens, autor de "Huckleberry Finn"

1874 - Nasce o político britânico Winston Churchill, líder Conservador, duas vezes primeiro-ministro, Prémio Nobel de Literatura em 1953

1900 - Morre, em Paris, o escritor inglês de origem irlandesa Oscar Wilde, autor de "O Retrato de Dorian Gray". Tinha 46 anos

1935 - Morre, com 47 anos, em Lisboa, o poeta português Fernando Pessoa, autor de "Mensagem", criador de Alberto Caeiro, Álvaro de Campos, Ricardo Reis e ainda de Bernardo Soares e Alexander Search

1981 - Guerra Fria. Os EUA e a URSS abrem negociações em Viena, para redução das armas nucleares na Europa

1985 - Corazon Aquino, viúva de Benigno Aquino, dirigente da oposição assassinado, é apresentada como candidata às eleições presidenciais nas Filipinas

1987 - O dólar fecha em Tóquio ao seu mais baixo nível do pós-guerra (32,45 iénes), atingindo igualmente quebras históricas nas praças de Zurique, Frankfurt, Paris e Milão

1990 - O Diário de Lisboa, vespertino editado desde 1921, cessa a publicação

1995 - Morre, com 58 anos, Fernando Assis Pacheco, jornalista, poeta, romancista, autor de "Cuidar dos Vivos", "Catalabanza Quilolo e Volta", "Walt", "Trabalhos e Paixões de Benito Prada"

2003 – Morre, com 79 anos, Jesus Correia, o último dos Cinco Violinos do futebol do Sporting, campeão do mundo de hóquei em patins

2004 - O presidente da República Jorge Sampaio comunica a dissolução do Parlamento e a antecipação de eleições legislativas.

2005 - A NASA confirma a existência de água em Marte.

2006 - Bento XVI e o patriarca ortodoxo grego de Constantinopla, Bartolomeu I, assinam a declaração conjunta de apelo à união de católicos e cristãos ortodoxos contra as ameaças à tradição cristã e liberdade religiosa. No terceiro dia da visita à Turquia, o Papa visita a Mesquita Azul de Istambul.

2007 - A polícia neozelandesa detém um homem que roubou mais de 20 milhões de dólares de contas bancárias, através de programas de computador, e que pertence a uma rede internacional de piratas informáticos

2009 - Acelerador de Partículas do CERN bate recorde de velocidade. O LHC, construído para sondar os segredos da criação do universo, atinge uma velocidade nunca antes atingida, ao impelir os dois feixes de protões a uma energia de 1,18 teraeletrão-volt (TeV)

2012 - O homem conhecido como "solitário", acusado de roubar 20 instituições bancárias com uma réplica de arma e de se ter apropriado de 152 mil euros, é condenado a uma pena de 11 anos de prisão efetiva

2016 – Morre, aos 98 anos, Michael 'Jim' Delligatti, empresário que inventou o Big Mac, em 1967, produto da marca McDonald’s

2017 – Morre, aos 61 anos, em Lisboa, Zé Pedro, guitarrista dos Xutos e Pontapés