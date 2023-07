Em vésperas de Estado da Nação, uma sondagem do Centro de Estudos e Sondagens de Opinião da Universidade Católica (CESOP), para RTP, Antena 1 e jornal Público, mostra que ao contrário do relatório da CPI, 77% dos portugueses acredita ter havido ingerência política negativa na gestão da TAP. Apenas 7% considera que a interferência teve um resultado positivo, e 3% acha não ter havido interferência.

A sondagem do CESOP foca-se neste caso e no desempenho dos políticos na gestão do mesmo, João Galamba é o derrotado com 5,6 pontos, numa escala de 0 a 20. Por seu lado Pedro Nuno Santos recebe a avaliação 7,5 e Fernando Medina ultrapassa o ex-Ministro com 7,6 pontos. Já o líder António Costa, lidera também esta tabela com uma classificação média de 8,7 pontos. A percepção quanto à prestação destes três últimos parece ter melhorado em relação a fevereiro, a RTP refere que nos resultados dessa altura António Costa obtinha uma avaliação média de 7,5, Fernando Medina de 7,1 e Pedro Nuno Santos de 6,4.

Por fim e acerca do melhor desfecho para este caso, 33% quer "a maioria do capital nas mãos de privados", 21% vê na privatização total o melhor caminho, e apenas 12% quer que a empresa seja estatal, quase os mesmos 10% que dizem não saber ou não responder.