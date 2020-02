"A odiosa, virulentamente antissemita propaganda nazi está disponível à venda não apenas na @AmazonUK" (Reino Unido), escreveu na sexta-feira o Memorial de Auschwitz na sua conta oficial no Twitter.

"Livros de autores como Julius Streicher podem ser encontrados também na @amazon e @AmazonDE (Alemanha). Estes livros têm que ser eliminados imediatamente @JeffBezos @Amazon", podia ler-se na mensagem, ilustrada por capturas de ecrãs com os livros à venda na plataforma.

Entre as obras citadas está o livro infantil antissemita "O cogumelo venenoso", escrito por Julius Streicher, membro do Partido Nazi, e publicado em 1938.

O livro pode ser comprado na Amazon em alemão, a língua original ("Der Giftpilz"), mas também em inglês, francês e espanhol, confirmou a AFP numa pesquisa na internet.

No ano passado, a Lituânia pediu à Amazon a interrupção das vendas de objetos de temática soviética, alegando que o símbolo de foice e do martelo ofendia as vítimas do totalitarismo comunista.

Nos últimos 18 meses, a Amazon suprimiu da sua plataforma vários livros de autores de extrema-direita, como David Duke, ex-líder da Ku Klux Klan, e George Lincoln Rockwell, fundador do Partido Nazi americano, segundo o jornal New York Times.