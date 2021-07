Segundo o relatório semanal da vacinação divulgado pela DGS, 6.213.798 pessoas já estão vacinadas com a primeira dose (60%) e 4.337.479 já têm a vacinação completa (42%).

Por grupos etários, não se registou, na última semana, alterações significativas na faixa dos idosos com mais de 80 anos, na qual 99% (672.911 pessoas) já tem a vacinação iniciada e 95% (644.821) completa, refere a autoridade de saúde nacional.

A quase totalidade das pessoas do grupo entre os 65 e os 79 anos (99%, correspondente a 1.612.579 pessoas) também já tem pelo menos uma dose tomada, percentagem que baixa para os 88% (1.427.955) no que se refere à vacinação completa contra a covid-19.

Na faixa entre 50 e 64 anos, estão agora 90% (1.963.385) das pessoas deste grupo já com a vacinação iniciada e 71% (1.538.586) com o seu processo vacinal completo.

No que diz respeito ao grupo etário entre os 25 e os 49 anos, 57% (1.899.241) das pessoas que já iniciaram a vacinação, enquanto 20% (681.588) já terminaram a vacinação, indica ainda a DGS.

Entre os 18 e os 24 anos, 62.589 (8%) já estão vacinadas com a primeira dose e 42.491 (5%) têm a vacinação completa.

Quanto à cobertura vacinal da população, o Alentejo é a região com maior percentagem de pessoas com a vacinação completa (49%), seguindo-se o Centro (46%), os Açores (45%), a Madeira (43%), o Norte (41%) e o Algarve e Lisboa e Vale do Tejo (40%).