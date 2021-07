Portugal registou hoje 2.650 novos casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2 e nove mortes atribuídas à covid-19, referem os dados da Direção-Geral da Saúde (DGS). Segundo o boletim epidemiológico, a maioria das infeções volta a ser registada na região de Lisboa e Vale do Tejo, com 1.141 novos casos, o que representa 43% do total do país. Os internamentos voltaram a aumentar.

PEDRO SOARES BOTELHO / MADREMEDIA