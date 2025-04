“A nossa antiga relação com os Estados Unidos acabou”, porque o Presidente norte-americano Donald Trump “está a tentar destruir-nos para nos controlar”, declarou ainda Mark Carney, pedindo que o Canadá se una para os “meses difíceis que se avizinham, que exigirão sacrifícios”.

Trump “quer separar-nos, mas isso nunca vai acontecer”, proclamou Carney. “Os Estados Unidos querem a nossa terra, os nossos recursos, a nossa água, o nosso país, e estas não são ameaças ocas”, acrescentou.

“Estamos perante uma nova realidade; superámos o choque da traição norte-americana. Mas nunca devemos esquecer a lição: precisamos de cuidar de nós e, acima de tudo, de cuidar uns dos outros”, disse Carney.

O político anunciou que se sentará para negociar com Trump como fazem “duas nações soberanas”, mas acrescentou que o Canadá “tem muitas, muitas outras opções para além dos EUA para alcançar a prosperidade”.

O chefe do Governo falava antes de serem conhecidos os resultados finais das eleições.

Segundo projeções, o Partido Liberal irá conseguir o maior número de deputados no parlamento (165), mas ficará aquém dos 172 necessário para uma maioria.

Carney prometeu governar “com todos os partidos, todos os territórios e a sociedade civil”, numa mensagem que visa fortalecer a unidade nacional.

Uma das mensagens mais importantes foi para os eleitores do Quebeque, cujo apoio, em detrimento do bloco pró-independência, foi decisivo para garantir a vitória do Partido Liberal.

“Durante esta campanha, os quebequenses abriram-me as portas e deram-me a sua confiança. Estou profundamente comovido e, por isso, quero agradecer-lhe”, explicou, em francês.

“A língua francesa e a cultura quebequense definem este país, e eu defendê-las-ei incansavelmente”, disse Carney.

O economista prometeu governar “para todos os canadianos” porque “é tempo de acabar com as divisões e os ressentimentos do passado”.

Numa alusão à terrível escassez de habitação, Carney prometeu “construir muito, muito mais casas todos os anos com uma indústria habitacional inteiramente nova utilizando tecnologia canadiana, trabalhadores qualificados canadianos e madeira canadiana”, além de prometer revitalizar a indústria do país.

O líder do Partido Conservador, Pierre Poilievre, reconheceu hoje a vitória de Carney e prometeu que continuará a liderar o partido numa oposição que responsabilizará o Governo.

Poilievre, de 45 anos, estar orgulhoso por ter alcançado o melhor resultado do partido desde 1988 — as projeções dão-lhe 147 lugares — mas reconheceu que “as mudanças levam tempo e trabalho”.