Temperaturas na ordem dos 49º graus. São estes números que os especialistas apontam para esta terça e ainda quarta-feira, concretamente no sul da Europa. A previsão é mesmo que sejam batidos recordes, devido à intensificação das ondas de calor alimentadas pelo fenómeno El Nino.

Refira-se que a Europa está sob temperaturas extremas desde o início dos meses de verão e alguns países como a Turquia, Grécia ou Itália já chegaram mesmo a ultrapassar 48º graus. Entre hoje e amanhã, os metereologistas acreditam que nestes países o termómetro possa atingir os 49º e em outros locais sejam batidos também recordes.

"A probabilidade de se atingir números perto dos 49º graus é muito grande. A onda de calor quem vem de África vai durar mais alguns dias, até final da semana, quinta-feira provavelmente. Todos os dias têm sido batidos recordes e é natural que continuem assim nas próximas horas", salientou um membro do governo italiano.

Na Grécia, por exemplo, onde os incêndios têm destruído centenas de hectares e várias habitações, levando mesmo à retirada de milhares de pessoas, têm sido batidos recordes há duas semanas consecutivas. "Passámos por uma onda de calor durante 16 dias, algo nunca visto no nosso país", revelaram as autoridades.

Já no início da semana foi também batida uma outra marca, neste caso na Sardenha, em Itália, tendo sido atingida a temperatura de 48,2º graus, algo que nunca tinha acontecido no mês de julho em toda a Europa. "Potencialmente foi atingida a temperatura mais quente de sempre. E isto é algo que vai acontecer mais vezes e consecutivamente, tudo devido à mão do homem. As alterações climática são um problema", salientou um membro de uma ONG italiana.

São esperadas temperaturas mais frescas para o final da semana, mas a verdade é que o calor voltará em força na próxima semana. "Serão dois dias, quinta e sexta-feira, mais amenas, menos complicadas. Também com muito calor, mas temperaturas normais para esta altura do ano, tanto na Grécia como em praticamente todos os países do Mediterrâneo, que tem sofrido com esta onda de calor", referiu um diretor do Instituto de Metereologia da Grécia.

Portugal dentro da normalidade

Os dados apontam para que, neste momento, as temperaturas estejam 10 graus acima do normal nesta altura do ano, devido à massa de calor que vem de África e tem assolado os países do sul da Europa e do Mediterrâneo. Essa onda de calor, contudo, não é prevista que atinja Portugal, com os especialistas a indicarem que as temperaturas em Portugal, para julho, estejam "dentro das normas.

A 'culpa' do facto de Portugal não estar a ser também afetado por esta onda tórrida de calor deve-se essencialmente ao anticiclone dos Açores. Segundo os meteorologistas, este faz com que o nosso país seja atingido por um transporte de norte para sul de massas de ar mais frescas que vêm do Atlântico Norte.

Para agosto, contudo, poderão registar-se alterações, face à média dos últimos anos. Especialistas do IPMA indicam que no próximo mês possa ser registado um aumento médio de temperaturas no verão entre 0,5 e 3 graus Celsius face ao que é considerado normal.