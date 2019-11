Principais acontecimentos registados no dia 5 de novembro:

1605 - É descoberta a "conspiração da pólvora", para destruição do Parlamento inglês, preparada por Guy Fawkes.

Remember, remember! The fifth of November A Conspiração da Pólvora teve lugar em 1605 foi uma tentativa de assassinato do rei Jaime VI da Escócia e I de Inglaterra por um grupo de católicos ingleses liderados por Robert Catesby. Em causa estavam os direitos religiosos que os conspiradores consideravam não ser iguais para católicos e protestantes. O plano era explodir a Câmara dos Lordes durante a cerimónia de abertura do parlamento a 5 de novembro de 1605 no que seria a antecâmara de uma revolta popular nas Midlands a partir da qual a filha do rei, Isabel, então com 9 anos seria colocada como rainha de um governo católico. Um dos co-conspiradores com Robert Catesby foi Guy Fawkes, encarregado dos explosivos e que se tornou um símbolo da conspiração. Uma denúncia anónima levou a que as autoridades do Palácio de Westminster encontrassem Guy Fawkes e a pólvora logo nas primeiras horas da manhã de 5 de novembro. Nos dias seguintes, ele terá sido torturado e interrogado, confessando a participação na conspiração. A 31 de janeiro, Guy foi enforcado. Os outros participantes da conspiração acabaram tendo o mesmo destino. Guy Fawkes viria a inspirar o herói (e a respectiva máscara) da banda desenhada V de Vingança e os movimentos Occupy e Anonymous.

1817 - Começa, na Índia, a Guerra da Maharatta, contra a presença britânica.

1911 - A Itália anexa Tripoli e Cirenaica, atual Líbia.

1912 - O democrata Woodrow Wilson é eleito presidente dos EUA.

1914 - O Reino Unido anexa o Chipre.

1940 - Franklin Delano Roosevelt é reeleito presidente dos EUA, para o seu terceiro mandato.

1962 - A Assembleia-geral das Nações Unidas propõe o termo das experiências nucleares a partir de 1 de janeiro de 1963.

1968 - Richard Nixon é eleito presidente dos EUA, por escassa maioria.

1970 - É publicada a reforma da missa católica, aprovada no âmbito do Concílio Vaticano II de João XXIII.

1977 - Morre, em Paris, o jornalista e escritor francês René Goscinny, criador de Astérix, Lucky Luke e Humpa-pa, com Uderzo.

1991 - O escritor José Cardoso Pires vence o Prémio Literário União Latina, pelo conjunto da obra.

- Morre Robert Maxwell, magnata da imprensa de língua inglesa.

1993 – É constituído o Lugar do Desenho – Fundação Júlio Resende, em Gondomar.

1995 - Eduard Chevardnaze vence as eleições presidenciais na Georgia, com 70 por cento dos votos.

1996 - Bill Clinton é reeleito Presidente dos EUA, com cerca de 50% dos votos.

2005 – Apresentação da iniciativa Novas Oportunidades para o envolvimento de 650 mil jovens e 1 milhão de trabalhadores em cursos técnicos e profissionais, até 2010.

2006 - Termina em Montevideu a XVI Cimeira Ibero-Americana com a aprovação de uma declaração final sobre migrações que critica a decisão dos Estados Unidos de construir um muro na fronteira com o México. - O antigo líder da Frente Sandinista de Libertação Nacional e ex-presidente Daniel Ortega é eleito, à primeira volta, presidente da Nicarágua, vencendo o candidato apoiado pelos Estados Unidos.

- O antigo presidente iraquiano Saddam Hussein é condenado à morte por enforcamento, por crimes contra a humanidade, pelo massacre de 148 aldeões xiitas de Doujail, em 1982. É decretado o recolher obrigatório em Bagdad e em duas províncias do país e encerrado o aeroporto da capital. A condenação à morte do antigo líder iraquiano é saudada por Londres, Washington e Teerão. A presidência holandesa da União Europeia pede que a pena de morte não seja aplicada e a Amnistia Internacional põe em dúvida a imparcialidade do processo. A Rússia considera o julgamento de Saddam um assunto interno do Iraque e a China não comenta.

2008 - Barack Obama é eleito Presidente dos Estados Unidos, tornando-se no primeiro presidente negro. Obtém 52 por cento do voto popular, contra 46 por cento para o seu adversário republicano John McCain.

- Morre, aos 82 anos, a atriz Milú, que ficou popularizada no cinema como a Luisinha de "O Costa do Castelo", em Cascais, na sequência de uma infeção respiratória. Milú, nome artístico de Maria de Lurdes de Almeida Lemos, participou em alguns dos mais populares filmes portugueses dos anos 1940 e 1950 e foi presença assídua na rádio portuguesa e no teatro de revista.

2011 - O Benfica conquista pela primeira vez na sua história a Taça Continental de hóquei em patins, ao beneficiar da falta de comparência dos espanhóis do Liceo da Corunha.

2014 - A Espírito Santo Control S.A., 'holding' de topo da família no centro da polémica com o GES, solicita a sua insolvência, que é aceite pelo Tribunal do Comércio do Luxemburgo.

2016 - O capitão da seleção portuguesa de futebol de praia, Madjer, é eleito pelo segundo ano consecutivo o melhor jogador do mundo, no decorrer da gala da modalidade que decorreu no Dubai, nos Emirados Árabes Unidos.

2017 - O presidente destituído da Catalunha, Carles Puigdemont, entrega-se à polícia belga. A justiça belga decide deixar em liberdade condicional, com medidas cautelares, Carles Puigdemont e os quatro ministros regionais que se encontram em Bruxelas, na sequência de uma ordem de detenção europeia.