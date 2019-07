As regras foram fixadas no “Tratado sobre os princípios que regem as atividades dos estados na exploração e utilização do espaço exterior, incluindo a Lua e outros corpos celestes”, que entrou em vigor em outubro de 1967, cerca de dois antes da chegada do Homem à Lua, com a missão norte-americana Apollo 11.

O tratado, que serve de base à lei espacial internacional, foi assinado primeiro pelos governos dos países depositários do acordo: a então União Soviética e os Estados Unidos, que disputavam a supremacia na exploração do espaço, e o Reino Unido.

A maioria dos restantes países assinou e ratificou posteriormente o documento, incluindo Portugal, que, em novembro de 2018, aderiu à “Convenção sobre o registo de objetos lançados no espaço exterior”, em vigor desde 1976. Portugal pretende começar a enviar para o espaço em 2021, a partir de uma base nos Açores, pequenos satélites para observação da Terra.

De acordo com o tratado, que emanou de resoluções aprovadas pela Assembleia-Geral da ONU, os astronautas são “enviados da humanidade”, a Lua e outros corpos celestes, como planetas, asteroides e cometas, devem ser usados “exclusivamente para fins pacíficos”, incluindo científicos, e o espaço pode ser “utilizado e explorado livremente por todos os Estados”, para “benefício e interesse” de todos, não podendo uma nação reclamar a sua apropriação, ocupação ou soberania.

O texto determina que a exploração e uso do espaço é do “domínio de toda a humanidade”, estando as nações impedidas de colocar armas nucleares ou outras armas de destruição maciça na órbita ou sobre corpos celestes e no espaço.