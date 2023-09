De acordo com o site da proteção civil, o alerta foi dado por volta das 15h30 e estão neste momento 16 meios no local.

A conta de Facebook Vila Franca de Xira Viva transmitiu parte do incêndio em direto.

Segundo a CNN Portugal já foram retiradas dezenas de pessoas do edifício, sendo que o fogo teve origem no 4. º andar do Edifício Planície, onde para além de apartamentos, existe um supermercado e escritórios.

O canal avança ainda que a circulação automóvel foi cortada e desviada para a Rua 25 de Abril.