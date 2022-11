"Neste momento, temos 50.000 soldados em unidades de combate", disse esta segunda-feira Vladimir Putin.

De acordo com a agência Interfax, o presidente russo afirmou que tem "80 mil reservistas na zona onde se está a desenrolar a operação especial militar".

Desses 80 mil, "50 mil já estão envolvidos em missões de combate", disse Putin citado pela Interfax, durante uma visita à região de Tver, nos arredores de Moscovo.

Em setembro, o presidente russo chamou reservistas para integrarem missões de combate sobretudo após a Ucrânia ter conseguido recapturar o controlo de zonas ocupadas.

Segundo a Reuters, Putin declarou na semana passada que a mobilização parcial militar reuniu "318 mil reservistas". A mobilização terminou no final de outubro com o ministro Sergei Shoigu a dizer, no dia 28, que 41,000 soldados russos já estavam em combate na Ucrânia, refere ainda a Reuters.