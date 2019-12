Principais acontecimentos registados no dia 6 de dezembro:

1185 – Morre D. Afonso Henriques, em Coimbra. Tinha 76 anos.

1383 - D. João, Mestre de Aviz, apunhala o Conde de Andeiro, favorito da rainha Leonor Telles. O facto marca o início da revolução popular pela soberania portuguesa (1383-85).

1768 – Surge a primeira edição da Enciclopédia Britânica.

1865 - É abolida a escravatura nos EUA, com a aprovação da 13.ª Emenda à Constituição.

1910 - O Governo da I República Portuguesa reconhece o direito à greve e regulamenta o seu exercício.

1913 – É inaugurado o Theatro Polytheama (Teatro Politeama), com a estreia da opereta Valsa de Amor, com a presença do Presidente da República, Manuel de Arriaga, e do presidente do Conselho de Ministros, Afonso Costa.

1914 – Conquista da Cidade do México pela ‘Divisão do Norte’, dirigida por Francisco Villa, e pelo ‘Exército Libertador do Sul’, comandado por Emiliano Zapata.

1921 - O Reino Unido assina a paz com a Irlanda. O tratado estabelece o Estado Livre da Irlanda, no seio da comunidade britânica.

1925 - Desvenda-se a "Grande Burla". É preso o português Alves dos Reis, acusado de lançar em circulação notas falsas de 500 escudos.

1938 - A França e a Alemanha de Hitler assinam o pacto de inviolabilidade das fronteiras entre os dois países.

1954 - É aprovado o Plano de Rega do Alentejo, que acabará por dar origem ao projeto da Barragem do Alqueva.

1978 - A Espanha aprova, em referendo, a Constituição que consagra a Democracia.

1983 – Morre, com 90 anos, Maria Lamas, escritora e pedagoga portuguesa, autora de "O Mundo dos Deuses e dos Heróis" e "As Mulheres do Meu País".

- Explodem 14 petardos de fraca potência em Lisboa, Barreiro, Seixal, Cacilhas e Setúbal, espalhando panfletos das FP 25 de Abril.

1985 - O Reino Unido e os EUA assinam o acordo de cooperação para o programa de defesa espacial Guerra das Estrelas.

1995 - A vila de Sintra e a paisagem circundante passam a Património Mundial, por decisão do comité da UNESCO.

1998 - Hugo Chavez, 44 anos, é eleito Presidente da Venezuela.

2004 - Sete dos 12 membros da comissão independente, nomeada pelo Parlamento, concluiem ter havido um “ato de sabotagem” no avião em que morreram Francisco Sá Carneiro e Adelino Amaro da Costa, em dezembro de 1980.

2012 – Morre, aos 104 anos, Oscar Niemeyer, arquiteto brasileiro, reconhecido em todo o mundo como um dos grandes expoentes da arquitetura moderna, no Hospital Samaritano, no Rio de Janeiro, Brasil.

2015 - A Frente Nacional (extrema-direita) vence a primeira volta das eleições regionais em França, com um resultado nacional recorde.

2017 - O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reconhece Jerusalém como capital de Israel, afirmando que "há muito que já deveria ter sido tomada" esta decisão.

- Morre, aos 74 anos, em Paris Johnny Hallyday, considerado o pai do rock & roll francês.