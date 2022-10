Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, já tinha revelado alguns números no último fim de semana. "As perdas totais do inimigo em termos de pessoal estão aproximando-se de 65.000", disse então.

No entanto, esta segunda-feira, as forças armadas do país foram mais ao pormenor, revelando todas as perdas do exército de Vladimir Putin desde o início da guerra na Ucrânia, em fevereiro.

Zelensky tinha revelado então que as baixas humanas do lado russo estavam a aproximar-se das 65 mil. Contudo, esta segunda-feira esse número já foi ultrapassado, agora num total de 65320 soldados mortos do lado da Rússia.

Há outros dados estatísticos revelados, como a destruição de 2537 tanques, 268 aviões, 242 helicópteros ou mesmo 16 barcos, durante estes oito meses de guerra.