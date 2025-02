Não é novidade para quem mora na Suíça: todos os anos, na primeira quarta-feira de fevereiro, as sirenes existentes são testadas. Apesar de ser hábito, "o público é avisado previamente através de anúncios na rádio, na televisão e na imprensa", explica o Gabinete Federal de Proteção Civil.

Durante o teste, "não é exigido ao público em geral que reaja de uma forma específica ou que tome medidas de proteção, mas apenas que desculpe antecipadamente o incómodo causado pelo ruído das sirenes".

Assim, no dia de hoje, às 13h30, vai ser ouvido o sinal de "alerta geral" em toda a Suíça." Trata-se de um sinal sonoro ascendente e descendente regular, com a duração de um minuto, que é repetido uma vez após um intervalo de dois minutos. Se necessário, as sirenes podem continuar a ser testadas até às 14h00".

Mas há ainda um outro teste. "Das 14h00 às 16h30 (o mais tardar), o sinal de 'alerta de água' é testado nas zonas próximas de barragens. Consiste em doze tons baixos contínuos com a duração de vinte segundos e repetidos a intervalos de dez segundos. É testado o funcionamento de um total de 7.200 sirenes", pode ler-se.

De acordo com o site InfoSuíça, as sirenes de alarme "têm origem no período da Segunda Guerra Mundial, quando, naquele contexto de grande tensão, o país começou a desenvolver um sistema nacional de alerta para proteger a população de possíveis ataques".

"Nos anos 1980, o governo suíço investiu na modernização do sistema de sirenes, expandindo a rede e garantindo que praticamente toda a população pudesse ser alertada em caso de emergência. Desde então, o sistema passou por várias atualizações, incluindo a incorporação de alertas digitais e integração com aplicações móveis, como o Alertswiss", é ainda explicado.

Nos dias de hoje, "as sirenes desempenham um papel crucial na proteção da população suíça contra diversas ameaças, como desastres naturais, acidentes industriais e riscos relacionados a barragens".