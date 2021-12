A Unicef foi criada pelas Nações Unidas em 11 de dezembro de 1946 para responder à situação de emergência em que se encontravam muitas crianças na sequência da II Guerra Mundial.

Numa nota divulgada no sítio oficial da Presidência da República na Internet, por ocasião do 75.º aniversário da Unicef, Marcelo Rebelo de Sousa recorda “o seu objetivo primeiro: a defesa dos direitos das crianças, em todas as suas dimensões”.

Segundo o chefe de Estado, “tal como no contexto histórico da sua criação, o momento presente desafia-nos com problemas globais que estão a afetar o desenvolvimento das nossas crianças: as alterações climáticas, a pobreza e as desigualdades sociais”.

“Neste Dia Internacional da Unicef, sublinho a importância da ação nacional e da cooperação internacional na defesa dos direitos das gerações futuras”, afirma o Presidente da República.