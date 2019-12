Principais acontecimentos registados no dia 8 de dezembro:

1720 - D. João V funda a Academia Real de História.

1792 - Começa a construção do Teatro de S. Carlos, em Lisboa.

1794 - Os girondinos são admitidos na Convenção, assembleia constituinte francesa.

1910 - Fundação do Clube Desportivo Nacional.

1911 – É fundado o Sport Comércio e Salgueiros.

1914 - A armada britânica destrói a força naval alemã ao largo das Ilhas Falkland.

1917 - Revolta militar. Sidónio Pais assume a chefia do Governo e impõe um regime de ditadura. Afonso Costa, primeiro-ministro da República, é preso. Bernardino Machado, o presidente, destituído.

1925 - Adolf Hitler publica "Mein Kampf", na Alemanha.

1932 – Maria da Conceição é a primeira bebé a nascer na Maternidade Alfredo da Costa, em Lisboa, três dias depois da maior unidade do país ter aberto as portas.

1933 - Bernardette Soubirous, vidente de Lourdes, é canonizada.

1941 - Entra em funcionamento o campo de extermínio de Chelmno, em Lodz, na Polónia, ocupada pelas forças nazis. Cinco mil pessoas são assassinadas na primeira operação de morte.

- II Guerra Mundial. Os EUA e o Reino Unido declaram guerra ao Japão.

1949 - As Nações Unidas apelam ao reconhecimento internacional da República Popular da China. O governo nacionalista muda-se para a Formosa.

1958 - Começa a Conferência de Acra, conferência de todos os povos africanos.

1968 - Começam, em Paris, as negociações para o cessar-fogo no Vietname.

1972 – É inaugurada a igreja de S. Jorge de Arroios, em Lisboa.

1973 - Os oficiais portugueses Vítor Alves, Otelo Saraiva de Carvalho e Vasco Lourenço são escolhidos para a direção da Comissão Coordenadora do Movimento dos Capitães.

1974 - A Grécia vota a favor da instalação do regime republicano, abandonando a monarquia, que vigorava desde 1832.

1977 - O I Governo Constitucional, liderado por Mário Soares, é "chumbado" na Assembleia da República.

1980 - O ex-beatle John Lennon é assassinado à porta da sua casa, em Nova Iorque. Tinha 40 anos.

1984 - A Comunidade Económica Europeia e 64 países do Terceiro Mundo assinam a III Convenção de Lomé.

1987 - O presidente dos EUA, Ronald Reagan, e o secretário-geral da União Soviética, Mikhail Gorbachev, assinam em Washington o tratado para a eliminação das armas nucleares de alcance intermédio.

1991 - As populações de Vale de Mula, no distrito da Guarda, e de Obispo, em Espanha, inauguram a ponte que liga as duas localidades, construída à revelia das autoridades dos dois países.

- A Rússia, a Ucrânia e a Bielorrússia formam a Confederação dos Estados Independentes, declarando extinta a antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas.

1994 – Morre, com 67 anos, o compositor brasileiro António Carlos de Almeida Jobim, Tom Jobin, pioneiro da bossa-nova.

1995 - É inaugurado o aeroporto de Macau.

2001 - A 9.ª Sinfonia de Beethoven é considerada património da humanidade pela UNESCO.

2012 - A presidência da conferência de Doha sobre o combate às alterações climáticas anuncia ter chegado a acordo para estender o protocolo de Quioto até 2020, uma negociação conseguida depois de um longo impasse.

2014 - O Novo Banco informa que vendeu o BESI à Haitong, empresa chinesa especializada em serviços financeiros, por 379 milhões de euros.

2016 – Morre, com 95 anos, John Glenn, o primeiro astronauta norte-americano a fazer um voo orbital à volta da Terra, em 1962.

Este é o tricentésimo quadragésimo segundo dia do ano. Faltam 23 dias para o termo de 2019.