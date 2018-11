O Presidente dos Estados Unidos da América criticou hoje o seu homólogo francês assim que chegou a Paris para as comemorações do centenário do fim da Primeira Guerra Mundial, a propósito da proposta de criação de um exército europeu.

Donald Trump, que chegou acompanhado da mulher, Melania, deve reunir-se com Emmanuel Macron no sábado de manhã, com quem assegura que tem uma certa cumplicidade, apesar dos desacordos acentuados, do Irão ao comércio, passando pelo clima. “O presidente Macron acaba de sugerir que a Europa construa o seu próprio exército, para se proteger dos Estados Unidos da América, da Rússia e da China”, escreveu Trump, em mensagem divulgada pela rede social Twitter, no momento em que o seu avião aterrava no aeroporto internacional de Orly, nas proximidades da capital francesa. “Muito insultuoso. Talvez a Europa devesse pagar antes a sua parte à NATO, que os EUA subsidiam largamente!”, acrescentou Donald Trump. Na sua mensagem na Twitter, Trump aludia às declarações de Macron, feitas na terça-feira, que apelou à criação de “um verdadeiro exército europeu” para melhor proteger o velho continente. “Só protegeremos os europeus se decidirmos ter um verdadeiro exército europeu”, proclamou o presidente francês, considerando ser necessário a Europa proteger-se da China, da Rússia e, mesmo, dos EUA”. Mais tarde, o presidente francês, Emmanuel Macron, afirmou que o "exército europeu" que defende não tem como alvo os Estados Unidos e que tudo não passou de uma "confusão" sobre aquilo que queria dizer. Atualmente, não existe qualquer exército europeu supranacional. O tema, que é recorrente, continua minado, porque coloca no centro a soberania dos Estados-membros. Esta é a segunda visita de Trump a Paris, desde que chegou à Casa Branca, depois da de 14 de julho de 2017, que menciona com regularidade e muito entusiasmo. (Notícia atualizada às 13h39)