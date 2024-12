“O envio simultâneo para uma Região Autónoma [Madeira] de centenas de inspetores da Polícia Judiciária, em aviões militares, para a realização de buscas e a deslocação prévia de órgãos de comunicação social não podem ser justificados por motivos comuns de natureza processual e transparência, e exigem uma explicação pública, cabal e urgente.”

Cunha Rodrigues, antigo procurador-geral da República

Eco online, 28-01-2024

“A ação da PJ [Polícia Judiciária] foi nas 130 buscas eficaz a 100%, uma vez que nenhum dos visados foi antecipadamente alertado. A PJ viajou sozinha para a Madeira, sem Ministério Público e sem jornalistas. O transporte dos investigadores foi preparado pela PJ dias antes e pelo Estado Maior da Força Aérea em total sigilo. A PJ não se revê na fuga de informação e procura evitar que possa ocorrer.”

Luís Neves, diretor nacional da Polícia Judiciária

30-01-2024

“O relatório da Comissão Independente foi fundamental, porque (…) despertou para um sofrimento escondido que abalou a Igreja e a sociedade, pela crueza dos relatos que trouxe à luz do dia.”

José Ornelas, presidente da Conferência Episcopal

11-02-2024

“Aquilo que nós assistimos desta vez [na Madeira] é mais um julgamento popular, a tentativa de um julgamento popular, com uma encenação um pouco maior do que é costume [envolvendo aviões militares para a Madeira].”

Rui Rio, ex-líder do PSD

CNN Portugal, 16-02-2024

“Nunca cometemos ilegalidades nos processos, não se misturam amizades com situações profissionais.”

Pedro Calado, ex-presidente da Câmara do Funchal Pedro Calado, à chegada à Madeira após três semanas detido, devido a uma investigação de alegada corrupção na região

17-02-2024

“Não se tenha a ousadia de retirar direitos aos imigrantes, como não dar atestados de residência a pessoas que não têm autorização de residência, [porque as] pessoas vivem cá, moram cá, trabalham cá e descontam cá.”

Timóteo Macedo, presidente da associação Solidariedade Imigrante, a maior do género em Portugal

Lusa, 24-03-2024

“Aquilo que nós conhecemos dos processos mediáticos é que há um grande aparato, há convocação de meios de comunicação social para operações de grande escala, e, depois, o que vemos é zero.”

Henrique Araújo, presidente do Supremo Tribunal de Justiça

18-04-2024

“O comunicado emitido pelo Ministério do Trabalho é, pela forma rude, sobranceira e caluniosa com que justifica a minha exoneração, motivo para me sentir desiludida. (…) É por isso - pelo tanto trabalho, desenvolvido em tão pouco tempo e pelo plano de reestruturação sólido que desenhámos e que queríamos implementar - que hoje não me sinto tão triste. Por isto, só por isto. Em política, tal como na vida, não vale tudo.”

Ana Jorge, ex-provedora da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, em carta enviada a todos os trabalhadores

30-04-2024

“Não teve nada a ver com o perfil da senhora provedora, que eu muito prezo (…), mas sim com a convicção que o gabinete e o Governo foram formando de que ela não tinha capacidade e não possuía as qualidades necessárias. (…) Não havia um plano de restruturação [e houve uma] total inação.”

Maria do Rosário Ramalho, ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social

RTP, 07-05-2024

“A provedora [Ana Jorge] encontrou um cancro financeiro, mas tratou-o com paracetamol.”

Maria do Rosário Ramalho, ministra do Trabalho, no Parlamento

17-05-2024

“Portugal precisa de imigrantes, mas precisa de regras. Melhores regras, em alguns casos, regras mais apertadas. Portugal precisa de atrair imigrantes qualificados e de acolher bem os que cá estão.”

António Leitão Amaro, ministro da Presidência

TSF/Diário de Notícias, 01-06-2024

“Não estou disponível para servir de bode expiatório num processo político-mediático a qualquer custo.”

António Lacerda Sales, antigo secretário de Estado da Saúde, na comissão de inquérito ao caso das gémeas tratadas com medicamento Zolgensma

17-06-2024

“Não pode haver medo, nem pode haver tabus, todas as instituições da democracia são passíveis de escrutínio. (…) O Ministério Público é como as outras instituições, que tem que prestar contas, sobretudo pela qualidade do serviço que presta.”

Maria de Lurdes Rodrigues, ex-ministra da Educação e membro da comissão organizadora do movimento cívico por uma reforma da justiça

17-06-2024

“Numa conversa, supostamente informal, vangloriei-me e afirmei ter havido uma rede de influências em que os médicos começaram a receber ordens de cima. Sobre isso, só posso pedir imensa desculpa a toda a gente de Portugal. Fui parva, errei, e errei porque disse algo que não era verdade por vaidade naquele momento.”

Daniela Martins, mãe das gémeas luso-brasileiras tratadas no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, com o medicamento Zolgensma, ouvida no Parlamento

21-06-2024

“Precisamos de um novo procurador-geral que ponha ordem na casa. Os tempos modernos já não se compatibilizam com a ideia de que podemos estar fechados nos nossos gabinetes e não comunicarmos com os cidadãos nas sedes próprias.”

Rita Alarcão Júdice, ministra da Justiça

Rádio Observador, 27-06-2024

“O meu silêncio nesta comissão é integral pois foi esse o conselho profissional que recebi e que sigo.”

Nuno Rebelo de Sousa, filho do Presidente da República, em audição na comissão de inquérito sobre o caso das gémeas

03-07-2024

“Estou perfeitamente consciente que há, de facto, uma campanha [contra o Ministério Público] orquestrada por parte de pessoas que não deviam, uma campanha orquestrada na qual também se inscrevem um conjunto alargado pessoas que têm atualmente, ou tiveram no passado, responsabilidades de relevo na vida da nação.”

Lucília Gago, procuradora-geral da República

RTP, 08-07-2024

“Não me sinto responsável pela demissão do senhor primeiro-ministro.”

Idem, ibidem

“A formação que estamos a dar e para a qual estamos a evoluir vai, efetivamente, retirar a fruta podre do grande cesto que são as forças de segurança.”

Margarida Blasco

TSF/Diário de Notícias, 11-07-2024

“As grávidas portuguesas têm razões para estar hoje mais seguras do que estavam há meio ano.”

Luís Montenegro, primeiro-ministro, após uma visita ao hospital Santa Maria, em Lisboa

08-08-2024

“Em última análise, podem morrer grávidas, podem morrer bebés e isto só se deve à política catastrófica deste Ministério de Saúde da Saúde, de Ana Paula Martins, isto não se deve a mais ninguém.”

Joana Bordalo e Sá, presidente da Federação Nacional dos Médicos

Lusa, 09-08-2024

“Nós pedimos ajuda a Lisboa se virmos que os nossos meios [de combate aos incêndios na Madeira] estão prestes a ser esgotados, que não é o caso, mas agradecemos a disponibilidade.”

Pedro Ramos, secretário regional da Saúde e Proteção Civil, Em declarações aos jornalistas no Curral das Freiras, concelho de Câmara de Lobos

17-08-2024

“Não houve perda de nenhuma vida humana, não houve nenhum ferido, nenhuma habitação nem nenhum núcleo habitacional destruído, não houve nenhuma infraestrutura destruída, portanto, os resultados são positivos.”

Miguel Albuquerque, presidente do Governo da Madeira, sobre o combate ao incêndio que assola a região há cerca de uma semana

21-08-2024

“Algo falhou, porque senão as pessoas não tinham fugido.”

Rui Abrunhosa, diretor-geral de Reinserção e Serviços Prisionais, sobre a fuga de cinco presos do Estabelecimento Prisional de Vale de Judeus

07-09-2024

“Nos relatos recebidos vimos desleixo, vimos facilidade, vimos irresponsabilidade e vimos falta de comando. (…).Temos fundamento para concluir que a fuga de cinco reclusos [de Vale de Judeus] resultou de uma cadeia sucessiva de erros e falhas muito graves, grosseiras, inaceitáveis que queremos irrepetíveis.”

Rita Alarcão Júdice, ministra da Justiça, em conferência de imprensa

10-09-2024

“[Foram] os guardas.”

Rui Abrunhosa, ex-diretor-geral dos Serviços Prisionais, ao ser questionado quem falhou na fuga de cinco reclusos de Vale de Judeus que levou à sua demissão

RTP3, 13-09-2024

“Este trabalho

não terá resultados em semanas ou meses. É um trabalho de uma legislatura, ou mais, e necessita de um amplo consenso nacional.”

Ana Paula Martins, na sessão que assinala o 45.º aniversário do SNS promovida pela comissão parlamentar de saúde

16-09-2024

“Você acha que a Madeira é um antro de ‘gangsters’ e de criminosos e de associações mafiosas? Eu acho que isto até é ofensivo para a dignidade dos cidadãos da Madeira.”

Miguel Albuquerque, presidente do Governo da Madeira, referindo-se ao facto de os órgãos de comunicação social apontarem para mais de 20 suspeitos no processo relacionado com suspeitas de criminalidade económica e financeira, alegadamente com base no despacho de apresentação e em fontes do Ministério Público

24-09-2024

"Temos de pedir perdão [sobre os abusos a menores]. Esta é a nossa vergonha e a nossa humilhação.”

Papa Francisco

27-09-2024

“[O novo procurador-geral da República, Amadeu Guerra] foi responsável por muita coisa - a operação marquês foi só o ponto alto da sua carreira: tirou do espaço público um antigo primeiro-ministro, impediu a sua candidatura a Presidente da República e impediu ainda que o Partido Socialista ganhasse as eleições legislativas de 2015. Tudo num só lance. Dez anos depois recebe o seu prémio de carreira: a nomeação como Procurador-Geral.”

José Sócrates, ex-primeiro-ministro, arguido no caso da “Operação Marquês”

01-10-2024

“A extrema-direita não gosta dos imigrantes pobres, a extrema-esquerda não gosta dos imigrantes supostamente ricos que investem em Lisboa.”

Carlos Moedas, presidente da Câmara de Lisboa

01-10-2024

“Há linhas vermelhas que não aceito, nomeadamente, a alteração do estatuto do Ministério Público em violação da Constituição e da sua autonomia e independência.”

Amadeu Guerra, na cerimónia de tomada de posse no Palácio de Belém

12-10-2024

“Todo o setor da saúde tem de se unir para fazer frente a estas políticas desastrosas que têm sido praticadas pelo Ministério da Saúde de Ana Paula Martins que, no fundo, está apenas a encetar negociações de fachada com todo o setor.”

Joana Bordalo e Sá, líder da Federação Nacional dos Médicos

Lusa, 12-10-2024

“Não vamos pactuar com a violência, não vamos pactuar com o desrespeito pela ordem pública. Isso não é aceitável numa democracia e muito menos é aceitável num país que é um exemplo de garantia dos direitos e liberdades.”

Luís Montenegro, primeiro-ministro, sobre os desacatos em várias zonas da grande Lisboa

23-10-2024

“Nós não devíamos constituir este homem [agente da PSP que baleou Odair Moniz] arguido; nós devíamos agradecer a este polícia o trabalho que fez. Nós devíamos condecorá-lo e não constituí-lo arguido, ameaçar com processos ou ameaçar prendê-lo.”

André Ventura, presidente do Chega

25-10-2024

“Esta história [morte de Odair Moniz no bairro da Cova da Moura] está mal contada. E agora foi outra vez mal contada. A polícia não aprende? Isso revolta as pessoas.”

Helena Roseta, ex-deputada, ex-vereadora da Câmara de Lisboa e arquiteta

Público, 27-10-2024

“É óbvio que eu não quero que um criminoso que tenha participado nestes acontecimentos, se for ele o titular do contrato de arrendamento é para acabar e é para despejar, ponto final parágrafo.”

Ricardo Leão, presidente da Câmara de Loures, durante uma reunião pública da câmara municipal

31-10-2024

“Não combinou coisa nenhuma. O primeiro-ministro recebeu a minha comunicação, eu perguntei-lhe se se opunha e ele disse que não se opunha, não tinha nenhuma objeção e iria ponderar em função do trabalho do Governo naquele domínio.”

Marcelo Rebelo de Sousa, questionado sobre a notícia da TSF segundo a qual o Presidente da República e o Governo decidiram conjuntamente que seria Marcelo a visitar os bairros do Zambujal e da Cova da Moura, na Amadora, na sequência da morte de Odair Moniz

05-11-2024

“Enquanto ministra da Saúde, assumo total responsabilidade pelo que correu menos bem e comprometo-me, em nome do Governo, a executar as medidas necessários para a refundação do INEM. (…) Não fujo. Não minto e não me escondo.”

Ana Paula Martins, ministra da Saúde

12-11-2024

“Se chegarmos à conclusão que há responsabilidades de terceiros que não sejam pessoas do INEM (…) nós vamos averiguar as responsabilidades de todos. Portanto, quando chegarmos à conclusão de que existem responsabilidades de quem quer que seja deduzimos a acusação respetiva.”

Amadeu Guerra, procurador-geral da República

15-11-2024

“Respeitar a separação de poderes é, sem temer ou sequer hesitar, aplicar a lei a todos: também aos que as aprovam, também aos que a aplicam.”

Rui Cardoso, na posse como diretor do Departamento Central de Investigação e Ação Penal

18-11-2024

“O reclamante/recorrente encontra-se a protelar de forma manifestamente abusiva e ostensiva o trânsito do despacho de pronúncia e, consequentemente, da sua submissão a julgamento. Os tribunais não podem aceitar a adoção de tal comportamento processual.”

Excerto do acórdão do Tribunal de Lisboa, rejeitando uma reclamação de José Sócrates, no âmbito do processo Operação Marquês

20-11-2024

“O processo Marquês nunca foi um processo judicial, mas uma armação política – impedir a minha candidatura a Presidente da República e evitar que o Partido Socialista ganhasse as eleições legislativas de 2015.”

José Sócrates, antigo primeiro-ministro

Diário de Notícias, 21-11-2024

“Sinto que tenho condições para continuar.”

Sérgio Janeiro, presidente do INEM, na Comissão de Saúde, sobre a situação do INEM

21-11-2024

“Eu hoje quando ouço alguns comentadores a falarem sobre o processo de vacinação, passando todo este tempo, dá a sensação de que há uma tentativa de menorizar o papel que as Forças Armadas tiveram nesse processo e essa menorização é muito injusta.”

Gouveia e Melo, Chefe de Estado-Maior da Armada, na lição de abertura das IV Jornadas Defesa/Saúde: "O Caso da Resposta Nacional à Pandemia de Covid-19", na Fundação Gulbenkian, em Lisboa

05-12-2024

“De que adianta ter dinheiro no banco, conforto nos apartamentos, contratos falsos no mundo virtual, se os corações permanecem frios, vazios ou fechados? Para que servem os elevados níveis de crescimento financeiro dos países privilegiados, se metade do mundo morre de fome e de guerra, enquanto o resto assiste com indiferença?”

Papa Francisco