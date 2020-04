Diário de um pai em casa. Dia 46

Campo de Ourique é um bairro histórico da cidade de Lisboa. É um local de coabitação, desde de memórias recuadas, entre operários e burguesias. Velhos e novos. Artistas, boémios e mundo empresarial. Pais que aqui viveram, que agora são avôs dos netos que também cá moram. Sempre foi essa a sua alma. E a génese do seu crescimento.

Hoje, Campo de Ourique, onde moro, vive rendido a modas e a preferências francesas, uma população migrante que parece desconhecer a história de um passado que mostrava, a olho nu, nas suas fronteiras, um gigantesco supermercado da droga à distância de um palmo do pulmão do bairro.

Descrevendo, é um local de romarias em busca de uma pausa à mesa nos cafés ou na vasta oferta de restauração, seja ela mais tradicional ou mais gourmet. De uma passagem por antigas casas de pasto, que desapareceram, e cubículos de provadores de vinhos e queijos. Ou um lugar em que um mercado concentra, em si mesmo, peixe, carne, frutas, produtos das hortas, copos e música.

As retilíneas ruas são polvilhadas por gente que deambula entre as lojas de criança, comércio de rua, retrosarias, drogarias, eletricistas, canalizações, bricolages e sapatarias. Bandos que se enfileiram à porta de padarias em cada esquina, tantas como cabeleireiros, barbeiros, esteticistas, manicures e institutos de beleza.

Território de oficinas, estúdios de artes, papelarias e locais de venda de raspadinhas e passes sociais, de livrarias e alfarrabistas que foram resistindo. De farmácias. Cada qual no seu canto. De supermercados que coabitam, no mesmo território, em concorrência feroz numa 5ª Avenida do pacote de leite, papel higiénico e muito mais.

De um cinema que virou um prédio com uma biblioteca para todos e um cemitério que é a última paragem de um elétrico chamado 28, carregado de turistas.

E, no coração, um jardim de parada de quartéis, transformado na alma matter de várias gerações, que, mais não é, se não um espelho que revela a essência do bairro. É aqui que se joga “à batota”, aos pés do coreto e debaixo do olhar da estátua da Maria da Fonte que vigia, a curta distância, um quiosque que alimenta a vida de uma juventude, o lago dos patos e o jardim das crianças.

Durante o Estado de Emergência, o bairro foi-se esvaziando na sua alma. Da sua natureza. E de gente. Os turistas já não pararam no cemitério dos Prazeres. Os mais novos foram resguardando-se. Os mais velhos, teimavam em ir “só ali à farmácia” ou “aqui à padaria”. Franceses, deixei de os ouvir. Só se faziam notar no barulho das obras dos prédios que recuperam. E, aqueles que já não via desde os anos 80 e 90, voltaram a passear-se por aqui, procurando ajuda para contrariar a vida que deu uma volta e atirou-os, outra vez, para a rua.

Durante estes longos dias da nossa vida, fui para fora cá dentro. O bairro do qual estava a ficar saturado devolveu-me a paz de espírito que, egoisticamente, necessitava. E fez-me lembrar que não necessito sair daqui. Porque aqui tenho tudo. Embora muito tivesse estado fechado. Tenho um hotel para uma noite de núpcias ou uma faculdade para os meus filhos depois de concluída a escola que fazem neste perímetro. Tudo. Sim. Até a presidência do Conselho de Ministros. Repito. Tudo. Menos um hospital que se foi com a Troika.

Durante esta hibernação imposta, um parêntesis manteve a esperança de muitas famílias. Falo da tal 5ª avenida que reúne padarias, farmácia, três supermercados, que tem ligação ao mercado do peixe, da carne e da churrasqueira e que está a um risco de distância do Jardim Teófilo Braga (Jardim da Parada). Um eixo que foi o ventilador que manteve o bairro a respirar.

Pouco a mim, mas sim pela “mãe do Totti” (referência ao meu filho António), aquando do levantamento da encomenda de peixe, não se queixou dos tempos recentes. “Nunca tive tanto trabalho”, suspirou. Duas bancas ao lado, o “Talho do Nuno”, avia tudo e mais alguma coisa se houvesse para aviar. O negócio, manteve-se em tempo de quarentena. Cresceu. No meio da carne e do peixe, continuou-se a virar frangos com a fila a não mexer um milímetro entre o AC e o DC. Antes da covid-19 e durante a covid-19. Veremos como será depois.

O Ricardo da Farmácia “Porfírio”, de máscara há tanto tempo que se o vir sem ela temo não o reconhecer, continuou a rir-se (embora sem se ver) para os clientes habituais que procuraram, em fila indiana, na rua, um simples Brúfen.

A pastelaria “Aloma”, campeã de vendas do melhor pastel de nata de Lisboa, agarrou-se ao “pão nosso”. Foi a reinvenção encontrada para manter-se à tona de água sem os magotes de turistas e “outsiders” do bairro que ali desaguam para comprar meia ou uma dúzia do pastel que se internacionalizou com a anterior crise.

Mais a norte, a papelaria do “Sonho da Teresa”, valeu-se da clientela fixa que ali compra o jornal e o tabaco. Esse mesma fidelização que parece ter abandonado a raspadinha (que tal como o Euromilhões, Placard, que só tem a Liga Bielorrussa, caiu a pique).

E, na “Padaria da Esquina”, as meninas de máscara e luvas não tiveram mãos a medir para as encomendas de pão. Daqueles, caros e bons.