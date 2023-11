A apresentação da demissão por parte de António Costa foi também ela alvo de grande destaque em vários países pelo mundo fora.

O Financial Times, por exemplo, fala numa demissão "enquanto explode uma crise de corrupção", ao passo que no país vizinho, o El País, diz que "António Costa demite-se do cargo de primeiro-ministro de Portugal depois de estar envolvido num caso de corrupção em projetos energéticos".

A palavra corrupção é também ela utilizada em França pelo Le Figaro, que destaca então a saída de António Costa após um "escândalo".

Do outro lado do Atlântico, o jornal Folha de S. Paulo, do Brasil, puxa para as primeiras notícias do seu site a demissão do Primeiro-Ministro, destacando que este "e os membros do seu governo são suspeitos de irregularidades em contratos de exploração de lítio e hidrogénio verde".

Também no continente americano, o The New York Times abordou este temna, salientando que o "Primeiro-Ministro de Portugal demite-se inesperadamente", renunciando "logo depois que os procuradores anunciaram buscas em prédios do governo como parte de uma investigação sobre corrupção".