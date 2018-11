“SexualidadArte para lá do Marão” é o tema da iniciativa que associa a arte à sexualidade como elemento facilitador de expressão e que é promovida pela Associação Territórios de Afetos (ATA), criada há um ano em Alfândega da Fé.

A associação decidiu comemorar o primeiro aniversário com um debate alargado para quebrar tabus, não porque o comportamento da população é diferente ou mais preconceituoso no interior do que litoral, mas porque o acesso à saúde sexual é mais difícil nestes territórios, como explicou à Lusa o presidente António Salema.

O dirigente é psicólogo e sexólogo e decidiu criar a associação neste concelho do distrito de Bragança por ser natural dali e por, na atividade que exerce no litoral ter observado as dificuldades que a população desta região tem em encontrar especialistas da saúde nesta área.

O Serviço Nacional de Saúde, como apontou, não tem qualquer consulta nesta área, e foi ele que criou a primeira consulta na região, mas no hospital privado da Terra Quente, em Mirandela, onde não faltam utentes, segundo disse.

Este será o tema de abertura do congresso, que decorre quinta e sexta-feira, em Alfândega da Fé, e que “juntará especialistas da área numa partilha de informação sobre os afetos e a sexualidade humana”.

A associação decidiu associar ao tema da sexualidade a arte e paralelamente decorrerem durante os dois dias uma exposição de fotografia resultado de um concurso para o efeito e outras manifestações artísticas como dança e pintura.