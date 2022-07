Em Vilar Formoso decorre hoje a 20.ª edição da campanha anual de segurança rodoviária "Sécur'été 2022 – Verão em Portugal", promovida pela associação de jovens lusodescendentes Cap Magellan, destinada aos emigrantes que se deslocam de carro a Portugal durante as férias de verão.

A iniciativa realizada na principal fronteira terrestre de Portugal contou, hoje de manhã, com a participação do secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, Paulo Cafofo, e da secretária de Estado da Proteção Civil, Patrícia Gaspar, entre outros responsáveis.

Na abordagem a algumas famílias de emigrantes, os dois membros do Governo deram as boas vindas a Portugal e não pouparam nos conselhos.

“Muito bem-vindos, é um gosto ter-vos cá, e desejamos que tenham uma boa viagem, em segurança. A prioridade é Portugal (...), mas que também seja uma prioridade à vida. Desfrutem bem do nosso país”, desejou Paulo Cafofo a um casal oriundo de França.

A seu lado, a secretária de Estado da Proteção Civil, Patrícia Gaspar, apelou a “muito cuidado na estrada” e a um “cuidado especial” com “a questão dos incêndios florestais”.

“Sempre que estejam perto da floresta, nos espaços rurais, ter muito cuidado. Não utilizar o lume, não usar maquinaria”, apelou a governante.

Já em declarações aos jornalistas, Patrícia Gaspar deixou os principais conselhos para este fim de semana, que é de alto risco de incêndio, devido às temperaturas elevadas: “Sublinhar a importância de adequarmos todos o nosso comportamento aos espaços florestais, aos espaços rurais. Implica não usar fogo, implica não usar máquinas, implica não fumar, implica retirar da floresta todo e qualquer risco de incêndio florestal”.

“Porque sabemos que com as condições em que estamos, com a floresta com este nível de secura, qualquer pequena ocorrência, qualquer pequena ignição, rapidamente se transforma num incêndio de grande violência, de grande progressão, de grande severidade. E isso é o que temos todos que evitar”, rematou.

Até domingo, em três pontos da fronteira portuguesa (Vilar Formoso, Vila Nova de Raia e Valença), voluntários da Cap Magellan estão a distribuir sacos com ofertas e a lembrar uma vez mais que é preciso fazer uma pausa na condução de duas em duas horas.

A associação Cap Magellan, uma associação de jovens lusófonos da Europa, que promove a língua portuguesa, a cultura lusófona e ações de cidadania, promove este ano a 20.ª edição da campanha de segurança rodoviária que visa alertar para os perigos das longas viagens, como a fadiga e o excesso de velocidade.

O lema da campanha deste ano é “Vamos salvar vidas!”.

A GNR não tem dados quantitativos relativamente ao número de veículos que estão a entrar em Portugal pela fronteira de Vilar Formoso, mas o capitão Davide Martins, comandante do Destacamento de Trânsito do Comando Territorial da Guarda, disse à agência Lusa que, em relação ao ano passado, existe um aumento.

“Especialmente ontem [sexta-feira], e hoje, sábado, verificámos um aumento significativo do aumento do trânsito rodoviário”, referiu.

Segundo o responsável, as previsões indicam que o “pico de entradas” aconteça este fim de semana, principalmente no dia de hoje.