PS

O site de campanha do Partido Socialista tem como título "António Costa2022". Nele pode ser consultado o programa, intitulado “Juntos seguimos e conseguimos", dividido em quatro "desafios estratégicos", ao longo de quase 120 páginas.

Relativamente à questão da Habitação, os socialistas propõem:

Adotar uma fiscalidade verde que estabeleça incentivos para a eficiência energética, em particular nos edifícios de habitação;

Alocar os recursos financeiros necessários para atingir o objetivo de erradicar as principais carências habitacionais até ao 50.º aniversário do 25 de Abril , aumentando o parque habitacional público;

Apoiar as autarquias em matéria de implementação da política de habitação , "através de apoio técnico e financeiro para a execução das estratégias locais de habitação, promovendo o acesso aos programas e instrumentos de apoio à habitação e à reabilitação, reforçando a articulação e cooperação entre níveis de governo local, regional e nacional e a sua adequação às especificidades locais e garantindo uma resposta integrada à população";

Criar uma Bolsa Nacional de Alojamento Urgente , em cooperação com a Segurança Social, "que assegure uma resposta temporária de recurso para as situações de emergência, em complementaridade com a oferta pública de habitação e a ação municipal";

Reforçar a garantia do direito à habitação da população mais vulnerável, com a regulamentação das condições e requisitos a cumprir em matéria de habitação adequada, de alternativa habitacional, de acesso aos apoios públicos e de proteção dos recursos mínimos de sobrevivência a ter em conta na aplicação dos apoios habitacionais;

Intensificar a luta contra a discriminação no acesso à habitação, com o "aumento da oferta pública especificamente orientada para os grupos mais vulneráveis e a sensibilização para o combate aos fenómenos de discriminação";

com o "aumento da oferta pública especificamente orientada para os grupos mais vulneráveis e a sensibilização para o combate aos fenómenos de discriminação"; Promover a componente de cooperativismo na habitação;

Reforçar a mobilização do património devoluto para o Fundo Nacional de Reabilitação do Edificado , "com vista à sua reabilitação e disponibilização para arrendamento habitacional a custos acessíveis";

Incentivar a oferta privada de arrendamento a custos acessíveis , mediante a implementação do Programa de Arrendamento Acessível, a dinamização do regime de habitação a custos controlados, com uma taxa de IVA reduzida para a promoção habitacional a custos acessíveis e o incentivo à redinamização do setor cooperativo;

, mediante a implementação do Programa de Arrendamento Acessível, a dinamização do regime de habitação a custos controlados, com uma taxa de IVA reduzida para a promoção habitacional a custos acessíveis e o incentivo à redinamização do setor cooperativo; Reforçar o Porta 65 Jovem e compatibilizá-lo com o Programa de Arrendamento Acessível;

Facilitar a mobilidade habitacional e territorial , com a implementação do programa Chave na Mão e a criação de condições de mobilidade habitacional no parque de arrendamento público;

Implementar o programa Reabilitar para Povoar, com o objetivo de alargar a oferta de habitação nos territórios do interior a preços acessíveis e apoiar os agregados familiares em matéria de acesso à habitação.

PSD

Sob o mote "Novos Horizontes para Portugal”, o programa do PSD tem mais de 160 páginas divididas em 16 capítulos.

No capítulo "Habitação: um direito por concretizar", os sociais-democratas propõem:

Promover a coesão territorial fixando no território a população local e introduzindo novas populações;

Apoiar a emancipação dos jovens com a reformulação e reforço do programa Porta 65 e o incentivo às autarquias para isentar de IMT as aquisições de primeira casa de habitação permanente para jovens;

Definir uma política de envelhecer onde sempre se viveu através da criação de uma rede de espaços habitacionais municipais disseminados pelas cidades , "com uma escala habitacional, mas articulados e geridos por instituições em rede, garantido o apoio ao bem-estar quotidiano e combatendo a solidão no envelhecimento";

, "com uma escala habitacional, mas articulados e geridos por instituições em rede, garantido o apoio ao bem-estar quotidiano e combatendo a solidão no envelhecimento"; Garantir a sustentabilidade económica através de programas de habitação pública que "tenham como meta a eficiente gestão de propriedades públicas hoje devolutas e desaproveitas, desenhando um sistema com o objetivo de se pagar a si próprio através de uma combinação de rendas sociais, rendas acessíveis e residências de estudantes".

Bloco de Esquerda

O programa eleitoral do Bloco de Esquerda está disponível em várias versões (inclusive em braille). Com o mote "Razões fortes, compromissos claro", está dividido em seis grandes temas.

No capítulo "Responder à emergência na habitação", o Bloco propõe:

Proteção contra os despejos , garantindo alternativa habitacional e que todos os processos de despejo são acompanhados de relatório social, havendo suspensão do despejo até estas duas condicionantes serem cumpridas;

Consagração da "dação em cumprimento" , garantindo que a entrega da casa ao banco extingue a dívida associada;

, garantindo que a entrega da casa ao banco extingue a dívida associada; Consagração da impenhorabilidade de casa própria e permanente/morada de família , respondendo às pessoas que têm hoje a sua casa penhorada por dívidas infinitamente inferiores ao valor da casa;

Concretizar a função social da propriedade e diferenciar valor de propriedade de valor de uso, regulando o valor das rendas;

Retorno aos 5 anos como prazo mínimo dos contratos de arrendamento ;

; Criação de um mecanismo rápido e eficaz de reconhecimentos dos contratos orais de arrendamento;

Limitação imediata do aumento das rendas na renovação ou celebração de novos contratos de arrendamento e criação de tetos máximo de renda , determinados pelo Conselho Nacional de Habitação, acima dos quais uma renda passa a ser considerada usurária;

Reforço do IHRU e criação do Serviço Nacional de Habitação , com orçamento e programação plurianual consequente, para aumentar a provisão de habitação pública.

, com orçamento e programação plurianual consequente, para aumentar a provisão de habitação pública. Priorização da reabilitação urbana para habitação permanente ou arrendamento por tempo indeterminado, incluindo um programa que envolva a assunção pelo Estado dos custos da reabilitação dos alojamentos quando os proprietários não queiram ou não possam fazê-lo, seguida de colocação no mercado de arrendamento até o valor ser ressarcido;

Uso de instrumentos da política de solos (posse administrativa) para conversão de edifícios habitacionais abandonados em habitação pública ;

; Onde necessário, construção pública de novos alojamentos integrados na malha urbana e evitando a reprodução de guetos;

Uma Lei do Arrendamento Público que não permita edificado público devoluto e rendas especulativas ou alojamento local em edificado público;

que não permita edificado público devoluto e rendas especulativas ou alojamento local em edificado público; Aquisição, a preço de auditoria com interesse público, de edificado público entretanto alienado e que tenha vocação habitacional.;

Criação de estímulos adicionais à colocação dos alojamentos existentes no mercado de arrendamento a preços acessíveis;

Adequar a manutenção dos alojamentos em situação devoluta por motivos especulativos.

CDU

No "Compromisso eleitoral" do PCP, os comunistas (que concorrem, mais uma vez, em coligação com os Os Verdes), dividem o seu programa em cinco grandes áreas.

No ponto "Assegurar o direito de todos à habitação e à mobilidade", os comunistas defendem:

Revogar a Lei do Regime de Arrendamento Urbano e a adoção de um quadro legal que combata a especulação, regule preços e assegure estabilidade nos contratos de arrendamento por um período mínimo de 10 anos para novos contratos , exceto se prazo mais curto for requerido pelo arrendatário;

Alargar a oferta pública de habitação em mais 50 mil fogos ;

; Mobilizar recursos para habitação a custos controlados;

Apoiar o movimento cooperativo e a autoconstrução;

Promover o arrendamento para jovens.

CDS-PP

O programa do CDS-PP, intitulado “Direita Certa: Pelas mesmas razões de sempre”, apresenta quinze compromissos.

No compromisso "Família", os centristas propõe:

Isentar integralmente de impostos a compra da 1ª habitação ;

; Devolver aos inquilinos jovens até aos 35 anos o imposto sobre a renda suportado pelo proprietário do imóvel (28%);

suportado pelo proprietário do imóvel (28%); Arrendar imóveis do Estado que se encontrem disponíveis, a valores 20% abaixo do preço de mercado , "na condição de se destinarem a habitação para jovens até aos 35 anos e inseridos nos dois primeiros escalões de IRS";

Deduzir integralmente, em sede de IRS, o valor investido em contas Poupança Habitação.

PAN

"Agir Já" é o lema do Pessoas–Animais–Natureza nestas eleições. O programa, com mais de 170 páginas, está dividido em grandes 10 temas.

No capítulo "Habitação para todos/as num mundo mais verde e justo", estas são as principais propostas do partido:

Implementar um conjunto de respostas habitacionais para pessoas idosas quando já não for possível permanecerem nas suas casas , com um valor de renda definido mediante os rendimentos mensais de cada pessoa e com distintos graus de assistência, bem como com a possibilidade de manterem consigo o seu animal de companhia, seguindo diversos modelos.

Adotar um conjunto de medidas que facilitem o acesso a uma habitação pelas pessoas mais jovens : Rever o Programa Porta 65, de forma a apoiar as despesas iniciais, como cauções e primeira renda; Apostar num programa de apoio através de benefícios fiscais a que tenha arrendamento acessível (apartamento, quartos, coliving) para estudantes a preços abaixo da média praticada na área onde se localizem; Converter imóveis públicos devolutos em habitação para jovens, nomeadamente estudantes, podendo prolongar-se a permanência na habitação por um ano após o término dos estudos, com rendas enquadradas no valor das residências universitárias; Garantir que em todos os projetos de habitação pública há sempre uma percentagem destinada a jovens; Aumentar a verba do Orçamento do Estado alocada ao Arrendamento Jovem.

: Alterar o valor sujeito a taxa 0% de IMT , quando aquisição para habitação própria permanente, dos atuais 92.407€ para 110.000 €;

Facilitar o acesso à compra da primeira habitação própria e permanente, através do estudo de um mecanismo de aval do Estado para um empréstimo que cubra até aos 100% mais as despesas de IMT, caso o banco financiador mantenha as mesmas condições e prazo do empréstimo principal para a habitação;

e permanente, através do estudo de um mecanismo de aval do Estado para um empréstimo que cubra até aos 100% mais as despesas de IMT, caso o banco financiador mantenha as mesmas condições e prazo do empréstimo principal para a habitação; Incentivar e facilitar o licenciamento de projetos de coabitaçã o (cohousing);

o (cohousing); Dinamizar o apoio e investimento estatal no modelo cooperativo como uma das respostas no âmbito do direito à habitação;

como uma das respostas no âmbito do direito à habitação; Promover e incentivar projetos de habitação em colaboração com cooperativas de habitação, entrando no mercado de arrendamento acessível;

Implementar novos programas de apoio financeiro com vista à colocação de imóveis devolutos no mercado de arrendamento, com rendas condicionadas, apoiando obras de conservação e de atualização dos padrões de habitabilidade e conforto;

Rever o programa de Arrendamento Acessível dada a falta de adesão dos proprietários ao mesmo;

dada a falta de adesão dos proprietários ao mesmo; Estimular programas de apoio financeiro e técnico para a execução de obras de conservação em imóveis em propriedade horizontal;

Elaborar o Estudo de Avaliação da Pobreza Energética do edificado habitacional (público e privado) existente nos municípios;

(público e privado) existente nos municípios; Adaptar todo o edificado residencial público às exigências impostas pelos compromissos assumidos a nível europeu, garantindo que até 2030 estes edifícios têm a categoria A ou A+;

Dotar todos os edifícios públicos de meios de produção de energia, até 2030;

Implementar e financiar soluções que integrem a natureza no edificado, como coberturas e fachadas verdes, plantação de árvores e áreas permeáveis , e que apliquem boas práticas para a reutilização, reciclagem e valorização de resíduos de construção e demolição;

Garantir que as candidaturas a programas de apoio de eficiência energética do Fundo Ambiental sejam aprovadas antes da realização da despesa, ficando cativa a verba para aquela candidatura.

Reforçar o investimento na reabilitação e construção de habitação pública para arrendamento acessível , pugnando pela mobilização do património imobiliário do Estado e municipal;

Impulsionar b olsas habitacionais intermunicipais específicas, que permitam atribuir fogos a pessoas ou famílias em situação de especial vulnerabilidade , tais como pessoas vítimas de violência doméstica, de discriminação ou de marginalização habitacional, nomeadamente migrantes e refugiados, pessoas em situação de sem- -abrigo, jovens vítimas de abandono ou maus tratos e consequente emancipação precoce, e pessoas LGBTQI+ em situação de especial vulnerabilidade;

, tais como pessoas vítimas de violência doméstica, de discriminação ou de marginalização habitacional, nomeadamente migrantes e refugiados, pessoas em situação de sem- -abrigo, jovens vítimas de abandono ou maus tratos e consequente emancipação precoce, e pessoas LGBTQI+ em situação de especial vulnerabilidade; Planear a habitação a uma escala macro , a nível nacional, regional e local, integrando serviços públicos, transportes e preservação dos recursos naturais;

, a nível nacional, regional e local, integrando serviços públicos, transportes e preservação dos recursos naturais; Rever os critérios de atribuição de habitação nos arrendamentos públicos, garantindo os princípios da igualdade e da não discriminação ;

; Facilitar a mobilidade das famílias no parque habitacional público, quando acontecem alterações de composição do agregado, vontade de mudança de local de residência ou por imperiosa necessidade de saúde;

Criar programas piloto de apoio à autoconstrução de habitações, através de apoio técnico (projetos de arquitetura e de especialidades, acompanhamento da obra), cedência de terrenos e isenção de pagamento de taxas de urbanização e licenciamento, em caso de reconhecida vulnerabilidade económica.

Chega

O programa eleitoral do Chega para as legislativas tem 14 pontos e é um "complemento" do Programa Político 2021 aprovado no VII Conselho Nacional (a 2 e 3 de julho de 2021, em Sagres), explica o partido no seu site.

No que toca à Habitação, o partido propõe:

Defende, para os concelhos com perda de população , que os planos diretores municipais (PDM) prevejam áreas urbanizáveis para construção de habitação a custos acessíveis ;

, que os planos diretores municipais (PDM) prevejam ; Diminuir o custo de acesso à habitação , "fazendo cumprir prazos de licenciamento razoáveis e eliminando exigências técnicas injustificadas na construção de habitações em espaço rural;

, "fazendo cumprir prazos de licenciamento razoáveis e eliminando exigências técnicas injustificadas na construção de habitações em espaço rural; Reajustar os programas de apoio ao arrendamento jovem , nomeadamente o Porta 65, adequando os valores da renda máxima admitida aos valores praticados no mercado e aumentando o valor orçamentado de forma a abranger mais jovens;

, nomeadamente o Porta 65, adequando os valores da renda máxima admitida aos valores praticados no mercado e aumentando o valor orçamentado de forma a abranger mais jovens; Facilitar o acesso jovem ao crédito à habitação que permita a aquisição de património ao longo da vida.

Iniciativa Liberal

Sob o lema "Portugal a Crescer", o programa da Iniciativa Liberal é o mais extenso de todos: tem mais de 600 páginas. No entanto, os liberais disponibilizam também um "sumário", bem mais curto com cerca de 10 páginas. Em ambas as versões, o partido apresenta 98 medidas.

No capítulo "Habitação", os liberais propõem:

Colocar dezenas de milhares de imóveis públicos inutilizados no mercado;´

Reduzir o IVA da construção imobiliária para habitação de 23% para 6% ;

Eliminar o IMT (Imposto Municipal sobre Transações Onerosas de Imóveis) na compra de habitação própria e permanente bem como eliminar o Imposto de Selo sobre transações imobiliárias ;

(Imposto Municipal sobre Transações Onerosas de Imóveis) na compra de habitação própria e permanente bem como ; Reduzir a taxa de tributação em sede de IRS aplicada ao arrendamento (bem como outros rendimentos) para 15%;

Isentar contratos de arrendamento de Imposto de Selo de modo a incentivar o mercado de arrendamento (porém mantendo a obrigação de registo contratual);

de modo a incentivar o mercado de arrendamento (porém mantendo a obrigação de registo contratual); Realizar um plano de eliminação de custos de contexto urbanísticos que reduza e simplifique drasticamente o número de imposições administrativas e taxas de urbanização, edificação, utilização e ocupação;

Simplificar e atualizar o Regulamento Geral das Edificações Urbanas, bem como proceder a alterações legislativas no âmbito do Regime Jurídico das Obras em Prédios arrendados, no que concerne aos casos de necessidade e oportunidade de obras de reabilitação;

Fim imediato do congelamento das rendas de contratos anteriores a 1990 , alterando o Novo Regime de Arrendamento Urbano, o qual tem sido recorrentemente adiado nos últimos anos, garantindo realojamento em situações de carência social. Em caso de carência económica, o inquilino terá várias soluções ao seu dispor. Em caso de acordo com o proprietário: Subsídio de renda a ser atribuído pelo Estado, conforme já previsto, e de modo a que inquilino se possa manter no local onde já habita. Em caso de não acordo com o proprietário: o Estado será o responsável direto pelo realojamento das pessoas carenciadas, se possível no seu próprio património devoluto (daí ser fundamental concluir o levantamento que dura há demasiado tempo).

Flexibilizar a legislação de forma a facilitar a demolição de edifícios, a diminuir a exigência de preservação de fachadas e a permitir a construção em altura em zonas periféricas;

Criar um Portal Nacional de Licenciamento.

LIVRE

"Concretizar o futuro" é o mote do programa do Livre para as eleições de dia 30. Dividido em 21 capítulos, o manifesto pode ser descarregado em versão pdf (com mais 100 páginas) ou consultado numa versão online.

No capítulo "Habitação e Espaço Público", o partido propõe:

Alcançar 10% de habitação pública , "como forma de garantir o acesso dos cidadãos a habitações nos grandes centros urbanos e a minimizar a falta de oferta no mercado de arrendamento";

Reabilitar imóveis devolutos do Estado (Central e Autarquias) para o arrendamento, através da aplicação dos fundos do Plano de Recuperação e Resiliência, ou, por forma a disponibilizá-los mais rapidamente no mercado, possibilitar a realização de obras a cargo do arrendatário;

Assegurar a ajuda à compra da primeira casa , através do Programa Ajuda de Casa, que consiste no financiamento até 30% do valor de mercado do imóvel, sob a forma de um empréstimo de Capital Próprio para ajudar no valor de entrada e despesas da compra da primeira casa destinada à habitação própria;

Estabelecer limites máximos no valor de renda nos imóveis habitacionais de proprietários que recebem financiamento de programas promovidos pelo Estado (como exemplo o IFRU - Instrumento Financeiro para a Reabilitação e Revitalização Urbanas) para a realização de obras, até um máximo de 5 anos, que não sejam para habitação própria;

(como exemplo o IFRU - Instrumento Financeiro para a Reabilitação e Revitalização Urbanas) para a realização de obras, até um máximo de 5 anos, que não sejam para habitação própria; Reformular os programas públicos de apoio ao arrendamento de habitações por jovens , através da atribuição da comparticipação do valor da renda, aumentando: as verbas disponíveis, o tempo de apoio para o mínimo de 36 meses, os valores de renda máxima admitida por concelho e o limite máximo de rendimento mensal dos candidatos;

Reformular o cálculo do IMI para reduzir a carga fiscal de cidadãos/famílias e incentivo ao arrendamento de longa duração;

para reduzir a carga fiscal de cidadãos/famílias e incentivo ao arrendamento de longa duração; Criar o “Balcão da Habitação” , rede nacional de atendimento especializado sobre questões de habitação e urbanismo;

, rede nacional de atendimento especializado sobre questões de habitação e urbanismo; Garantir transparência no apoio à habitação, substituindo os três regimes especiais de fixação de renda (renda apoiada, condicionada e acessível) por um único com critérios que permitam a atribuição de habitação pública de forma mais transversal e universal aos cidadãos;

Apoiar as cooperativas habitacionais, de autoconstrução e habitação evolutiva;

Controlar a especulação imobiliária ao promover a diminuição dos valores de venda através: do aumento do imposto sobre as mais valias, considerando 100% o valor para englobamento sobre os ganhos derivados da transmissão onerosa de imóveis no momento da venda de imobiliário que não seja primeira habitação; da reformulação da legislação para acabar com os Vistos Gold em todo o território nacional e benefícios fiscais para residentes não habituais, assim como a promoção de uma maior fiscalização ao investimento estrangeiro.

