Uma edição do livro The Handmaid´s Tale, de Margaret Atwood, resistente ao fogo, vai ser leiloada pela Sotheby's, servindo como alerta para a luta contra a censura nos Estados Unidos.

Num vídeo divulgado pela Penguin Random House, a autora canadiana, de 82 anos, empunha um lança-chamas em direção ao livro, mas não o consegue queimar.

O livro é feito com um papel especial, resistente ao fogo, e o leilão conta já com 11 licitações, a mais alta no valor de 70 mil dólares (mais de 65 mil euros). O valor angariado reverte a favor da PEN América, uma organização que combate a censura.

"The Handmaid´s Tale" (1985), um romance futurista que descreve um regime totalitário onde as mulheres são escravizadas, é também uma obra frequentemente visada.

Em janeiro, o romance gráfico mais vendido sobre o Holocausto "Maus", do ilustrador e cartunista Art Spiegelman, foi também banido de um conselho escolar no Tennessee, no sul conservador dos Estados Unidos, por conteúdo considerado "inadequado".