No espaço de dois dias, Portugal ficou mais próximo da tão almejada “liberdade” que António Costa apontou como meta para o outono. Apesar de se saber que o elevado ritmo de vacinação antecipava bons resultados, a sucessão de acontecimentos roçou o vertiginoso.

Se na manhã de ontem se anunciava que o país já tinha 70% da população vacinada, à tarde adiantou-se que o Governo se ia reunir num Conselho de Ministros extraordinário, possivelmente tendo em vista antecipar a segunda fase do desconfinamento, originalmente pensada para setembro (altura para a qual se previa a acima mencionada percentagem de vacinação)

Assim foi. Fazendo as vezes de Costa (de férias), a “primeira-ministra” Mariana Vieira da Silva anunciou que, sim, Portugal vai desconfinar um pouco mais a partir de dia 23 — e passar do estado de calamidade para o de contingência.

Apesar da evolução dos casos se manter mais ou menos estanque nas últimas semanas — e com níveis algo elevados mas em planalto, com uma incidência de 316,6 casos por 100 mil habitantes a 14 dias e um índice de transmissibilidade (Rt) de 0,98 —, o estipulado para determinar os próximos passos é mesmo a vacinação.

O que muda na próxima segunda-feira? Isto:

Restaurantes, cafés e pastelarias passam ter limite máximo de oito pessoas por grupo no interior e 15 pessoas por grupo em esplanadas;

Espetáculos culturais passam a ter lotação de 75%;

Casamentos, batizados e outras festividades semelhantes têm lotação de 75%;

Os transportes públicos deixam de ter limitação da sua lotação — medida também inclui táxis e TVDE;

Lotação máxima dos estabelecimentos comerciais vai aumentar das atuais cinco pessoas por 100 metros quadrados para oito pessoas por 100 metros quadrados.

[O fim das máscaras na via pública, como já foi ontem antecipado, fica “na gaveta” até que o Parlamento se volte a reunir em setembro para decidir se põe término a esta medida ou não — e é só a partir desse mês que os serviços públicos (como as lojas de cidadão) passam a funcionar sem marcação prévia]

Segue-se agora a terceira e derradeira fase, a dos 85%. Vieira da Silva, não querendo fazer previsões de que se possa arrepender, disse apenas que, se atingimos os 70% precocemente, é expectável que essa meta seguinte também seja atingida mais cedo.

Para se chegar a tal patamar, amanhã é dado mais um passo decisivo, ainda que polémico — tem início a vacinação das crianças entre os 12 e os 15 anos no continente, visto que na Madeira e nos Açores já começou.

De acordo com a task-force da vacinação, para este fim de semana — reservado exclusivamente para estas idades — foram realizados cerca de 110 mil agendamentos. Ao todo, isso significa que deverão ser vacinados um quarto do total de jovens nesta faixa etária (cerca de 400 mil) — um número que fica aquém do esperado, mas que tem sido encarado pelos responsáveis como normal, dado o período de férias. No entanto, o número de vacinados até pode ser maior, já que a modalidade “Casa Aberta” vai estar também disponível a quem não fez marcação.

O plano é concluir o processo de vacinação dos jovens até ao dia 19 de setembro, perto do início do ano letivo. Quanto ao regresso às aulas, ainda não vai ser desta que os estudantes portugueses terão um ano normal.

Hoje, na conferência de imprensa, Mariana Vieira da Silva disse que os ministérios da Educação e da Saúde "estão a trabalhar" nas normas que as escolas devem adotar no próximo ano letivo relativamente à pandemia, devendo ser as mesmas com "adaptações residuais".

Assim, deveremos chegar a setembro com um otimismo cauteloso: as coisas estão melhores que no ano passado, mas ainda não dá para respirar de alívio.