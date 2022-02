O Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses (INMLCF) concluiu que a morte de criança de 6 anos no Hospital de Santa Maria não decorreu da vacina contra a covid-19, segundo os resultados da autópsia realizada.

Numa nota enviada pelo ministério da Justiça, o INMLCF informa "terem sido concluídos os exames complementares laboratoriais e ter sido enviado para o Ministério Público, na presente data, o relatório da autópsia realizada no dia 18 de janeiro à criança de 6 anos que deu entrada no Hospital de Santa Maria".

A mesma nota adianta que "a morte da criança não foi devida à vacinação contra a Covid-19", como chegou a ser avançado na imprensa.

Esta informação foi tornada pública "com o conhecimento e a anuência da Magistrada do Ministério Público titular do processo", acrescenta, informado que também "foi já transmitida à família da criança."

"Em respeito pela família e pela reserva da intimidade da vida privada, o INMLCF não divulga outras informações de natureza clínica."

O Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte (CHULN) anunciou em janeiro que um menino de seis anos com teste positivo para SARS-CoV-2 morreu no Hospital Santa Maria e que as causas da morte estavam a ser analisadas.

O centro hospitalar afirmou, em comunicado, que a criança deu entrada no Hospital de Santa Maria com “um quadro de paragem cardiorrespiratória”.

“A criança tinha a primeira dose da vacina contra a covid-19, tendo o CHULN notificado o caso ao Infarmed e à Direção-Geral da Saúde” (DGS), refere o comunicado.

A Autoridade Nacional do Medicamento confirmou ter recebido uma notificação de suspeita de reação adversa relacionada com esta morte.

“Confirmamos que recebemos a notificação de suspeita de reação adversa no decorrer do dia de hoje e que a mesma se encontra a ser tratada pelo Infarmed em conjunto com a Unidade Regional de Farmacovigilância de Lisboa, Setúbal e Santarém”, adiantou a Autoridade Nacional do Medicamento à agência Lusa.

Segundo o regulador nacional, estão a ser recolhidos “dados adicionais por parte do notificador para análise e avaliação da imputação de causalidade, uma vez que, não sendo a aparente relação temporal o único determinante na avaliação da causalidade, é necessário proceder à recolha de toda a informação clínica”.

Entretanto, a Procuradoria-Geral da República (PGR) instaurou a abertura de inquérito, que corre no Departamento de Investigação e Ação Penal de Lisboa.