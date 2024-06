Esta funcionalidade é muito semelhante à que o MBWay oferece aos que usam esta aplicação. Agora todos as pessoas individuais vão assim poder transferir dinheiro de uma conta para outra usando apenas o número de telemóvel.

Até hoje, para se realizar uma transferência era necessário utilizar o IBAN de cada conta, agora bastará um número de telemóvel, ou o Número de Identificação de Pessoa Coletiva (NIPC) no caso de querer transferir dinheiro para uma empresa.

Esta é uma funcionalidade chamada de Proxy Lookup, em que uma conta fica associada a um contato de telemóvel disponibilizado pelo cliente.

Nem todos os bancos, no entanto, poderão ter já ativa esta funcionalidade a partir de hoje. O Banco de Portugal deu indicação deste dia, mas a verdade é que este passo só passa a obrigatório a partir do próximo dia 16 de setembro.

Há ainda outros testes em andamento, dentro deste mesmo processo, como por exemplo a realização de transferências a nível europeu.

Refira-se que já no passado dia 20 de maio uma outra norma tornou-se obrigatória, concretamente a obrigatoriedade de confirmar destinatário das transferências bancárias.

Por último, mas só a partir de 9 de janeiro de 2025, será adoptada uma alteração no sentido de tornar as transferências bancárias imediatas a norma, nomeadamente entre bancos diferentes. Atualmente, a maior parte das transferências demora um a dois dias a ficar disponível na conta do destinatário.

Com a implementação desta medida, nenhum banco vai poder cobrar comissões para realizar transferências bancárias imediatas aos seus clientes, sendo que atualmemte existe um valor associado na maior parte dos casos.