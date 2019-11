Segundo o jornal Público, o grupo parlamentar do PSD vai entregar hoje na Assembleia da República uma questão ao Governo quanto aos atrasos no pagamento de honorários relativos ao mês de outubro para os bombeiros integrantes do Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais (DECIR) de 2019.

Esta é a segunda vez que o partido social-democrata confronta o Ministério da Administração Interna (MAI) com esta questão, depois de já tê-lo feito quanto ao pagamento dos honorários de setembro, dizendo tratar-se do “maior desrespeito”, sentimento também ecoado pela Associação Portuguesa dos Bombeiros Voluntários.

Recordando a reincidência do caso, o PSD refere, como cita o Público, que “o Governo, e em particular o Ministério da Administração Interna, persiste no atraso dos pagamentos aos homens e mulheres que integram o DECIR, não tendo ainda procedido ao pagamento do mês de outubro”.

Como tal, os deputados do partido, cita novamente o diário, perguntam “quando pretende o Governo e a Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil (ANEPC) pagar os honorários em atraso relativo ao mês de outubro dos bombeiros que integram o DECIR 2019” e qual “o montante total em dívida às diferentes instituições que integram o DECIR”.