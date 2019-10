Numa resposta enviada ao MAI, o grupo parlamentar do PSD quer saber quando pretende o Governo e a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) pagar os honorários em atraso relativos ao mês de setembro dos bombeiros que integram o Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais (DECIR) de 2019 e qual o montante total em dívida.

“Como justifica o Governo que possa haver um vergonhoso atraso como este no pagamento dos honorários das pessoas que diariamente arriscam a vida para defender os outros e os seus bens?”, questionam os deputados do PSD Duarte Marques, Fernando Negrão e Carlos Peixoto, que assinam a pergunta.

Segundo o PSD, “mais uma vez o Governo, e em particular o Ministério da Administração Interna, volta a demonstrar o maior desrespeito pelos bombeiros portugueses quando chegamos a 17 de outubro e ainda não ter pagado os honorários relativo a setembro dos homens e mulheres que integram o DECIR”.

Os deputados social-democratas consideram incompreensível que a ANEPC “não tenha ainda transferido para as associações e para os bombeiros as verbas relativas aos honorários de setembro”, uma vez que se trata do período previsto inicialmente para a duração do dispositivo.