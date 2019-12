O projeto hidroelétrico foi apresentado oficialmente em 2009, no ano a seguir perdeu uma das quatro barragens inicialmente previstas por imposição da Declaração de Impacto Ambiental (DIA), as obras começaram em 2014 e prevê-se que estejam concluídas em 2023.

Ao longo desta década, o empreendimento foi alvo de muita contestação por parte de associações ambientalistas e de moradores dos concelhos afetados. O enchimento das albufeiras de Daivões e de Alto Tâmega vai ter impacto em 52 casas.

O SET é um dos maiores projetos hidroelétricos na Europa, nos últimos 25 anos, contemplando investimento de 1.500 milhões de euros, dos quais foram, até ao momento, aplicados 900 milhões de euros.

O empreendimento emprega cerca de 1.800 pessoas, das quais perto de 370 são dos municípios da região, e contará com uma potência instalada de 1.158 megawatts (MW), alcançando uma produção anual de 1.760 gigawatts hora (GWh), ou seja, 6% do consumo elétrico do país.

Segundo a Iberdrola, neste momento o SET atingiu os 57% de execução da obra prevista.

Pontos essenciais sobre o Sistema Eletroprodutor do Tâmega:

O Estado Português, no âmbito do Programa Nacional de Barragens de Alto Potencial Hidroelétrico (PNBEPH), adjudicou à Iberdrola a construção e exploração, sob o regime de concessão, do SET.

O projeto hidroelétrico foi apresentado oficialmente pela Iberdrola em janeiro de 2009, no concelho de Chaves, numa cerimónia que contou a presença do então primeiro-ministro José Sócrates.

Na altura foi anunciado que as quatro barragens do Alto Tâmega deveriam estar em funcionamento até 2018.